Vídeo feito por motoristas que passaram pela Avenida Vilarinho mostram a água no limite do da estrutura

O temporal que atingiu Belo Horizonte sobrecarregou a bacia de contenção construída na Avenida Vilarinho, em Venda Nova, na tarde desta quarta-feira (13/11). Por volta das 15h20, o trânsito na via foi interditado devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Depois de uma hora, o local foi liberado.





Em um vídeo feito por motoristas que passaram pela avenida mostra a água no limite do “piscinão”. A reportagem questionou a Defesa Civil se a estrutura chegou a transbordar, mas até o momento não obteve resposta.





Durante a forte chuva outras avenidas da cidade também foram interditadas. Ainda em Venda Nova, a Avenida Álvaro Camargos foi bloqueada devido à possibilidade de transbordamento do Córrego do Nado. O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender ocorrências de pessoas ilhadas em carros.





Já na Pampulha, a Avenida Sebastião de Brito, no Dona Clara, também foi fechada. Na Avenida Cristiano Machado o volume de água chegou a cobrir parte da roda dos veículos.





As regionais Norte, Leste e Nordeste também tiveram registros de chuva ‘extremamente forte’ perto das 15h. Quando chove acima de 5mm a cada 5 minutos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH.





Pelas redes sociais, os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Confira dicas de prevenção em casos de chuvas fortes: