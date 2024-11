"El Patron" é o nome da operação deflagrada pela Polícia Civil de Poços de Caldas, no Sul de Minas Gerais, nesta quarta-feira (13/11), com o objetivo de combater o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro na cidade.

Iniciada em março de 2023, a operação é conduzida pela Delegacia Regional de Poços de Caldas, por meio da Agência de Inteligência Policial. A investigação apura um esquema sofisticado de tráfico de drogas, realizado principalmente por meio de redes sociais e aplicativos de troca de mensagens.





“Nesses grupos, eram divulgados cardápios de entorpecentes com preços e detalhes sobre as entregas, que eram feitas por motoboys em embalagens personalizadas. O pagamento era realizado via Pix”, diz o delegado Cleyson Brene.

As primeiras prisões estavam relacionadas ao tráfico de drogas na região e possibilitaram a análise minuciosa de aparelhos celulares apreendidos, além da quebra de sigilo telemático, autorizada pela Justiça.





A partir daí, a Polícia Civil identificou indícios de lavagem de dinheiro. Foram detectadas transações financeiras superiores a R$ 500 mil mensais em uma das contas investigadas, além de movimentações que ultrapassaram a cifra de R$ 2 milhões no período de seis meses.





“Conforme apuramos, esses valores eram utilizados em transferências para contas de laranjas e empresas fictícias em diversos estados, como Rio de Janeiro e Amazonas”, afirma o delegado Brene.





Vinte e sete pessoas foram presas em função dos mandados judiciais, sendo 21 delas em flagrante por envolvimento no tráfico de drogas. O principal alvo da operação foi detido pela equipe da Coordenação de Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo.

Além disso, foi apreendida uma grande quantidade de entorpecentes, equipamentos eletrônicos, veículos de luxo (majoritariamente caminhonetes) e mais de R$ 20 mil em dinheiro.

Envolvimento paulista

As apreensões ocorreram após o cumprimento de 72 mandados de busca em Poços de Caldas e nas cidades paulistas de Osasco, Mogi Guaçu e São José do Rio Pardo.

O nome da operação se deve ao perfil utilizado pelo grupo criminoso nas redes sociais, que modificava frequentemente os dados de contato para dificultar a identificação.

O chefe do 18º Departamento de Polícia Civil em Poços de Caldas, delegado-geral Marcos Pimenta, informa que a Polícia Civil prossegue com as investigações para identificar outros envolvidos e desmantelar toda a estrutura do grupo criminoso.

“A prisão temporária dos suspeitos será analisada conforme o andamento do caso. O número total de prisões e apreensões será atualizado conforme o progresso da operação”, afirma Marcos Pimenta.

Na operação, cerca de 200 policiais foram empenhados, com apoio do 6º e do 17º Departamento da Polícia Civil mineira, incluindo a colaboração da Core, da Coordenação Aerotática (CAT), da Coordenação de Operações com Cães (COC) e da Polícia Civil do Estado de São Paulo.





