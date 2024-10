A Polícia Civil (PC) em Patrocínio, no Alto Paranaíba, indiciou cinco pessoas por suspeita de praticar os crimes de furto, organização criminosa e lavagem de dinheiro contra uma empresa de grande porte do setor agropecuário. De acordo com as investigações, o grupo teria desviado cerca de R$ 3 milhões da empresa.





As apurações, segundo informações divulgadas pela PCMG, tiveram início a partir de denúncias dos sócios da empresa, que perceberam transferências suspeitas para contas pessoais de um dos investigados.





"As investigações revelaram a formação de uma organização criminosa que operava por meio de subfaturamento na venda de café, desvio de cheques e uso de empresa de fachada para movimentar os recursos", complementou nota da PCMG.





As investigações detalham que cheques que o grupo destinava à empresa eram inicialmente depositados em contas pessoais. Posteriormente, o grupo teria formalizado uma empresa de fachada para receber os valores em nome próprio, disfarçados como comissões de corretagem e também em espécie, dificultando o rastreamento dos recursos.

"A divisão de papéis entre os indiciados foi caracterizada, conforme a Lei de Organização Criminosa, permitindo ainda o indiciamento por lavagem de dinheiro. Até o momento, a polícia recuperou em torno de R$ 1,4 milhão em ativos financeiros, que serão destinados ao ressarcimento da empresa", diz nota da corporação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia