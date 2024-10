Um homem de 28 anos foi preso suspeito de cometer um homicídio no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Barbacena, na Região do Campo das Vertentes, em Minas Gerais. O crime teria ocorrido por causa de três gramas de droga.

Segundo o Boletim de Ocorrência, esse homem é suspeito de ter invadido uma casa, nessa quarta-feira (30/10), e ter matado a tiros um homem, de 29 anos, que estava dormindo.





No quarto estava também um amigo da vítima, de 42 anos, que, ao perceber a invasão, lutou com o assassino. Ele foi agredido com uma coronhada.





Em conversa com os policiais, esse amigo da vítima disse que, no dia anterior ao crime, levou uma pedra de crack para o suspeito do assassinato. Depois de pesar a droga, o suspeito teria reclamado que só havia 22g e não 25g, como teria comprado.





Por isso, a polícia acredita que o crime tenha relação com a venda da droga. Ainda não se sabe se o suspeito acabou atirando na pessoa errada, ou se já havia alguma rixa entre ele e a vítima.





Na casa do suspeito, a PM encontrou quatro pássaros silvestres, que também foram apreendidos.