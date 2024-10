Uma denúncia de pichação em um chafariz no centro histórico de Ouro Petro, na Região Central de Minas Gerais, levou à prisão de um homem já processado por homicídio qualificado. De acordo com o comandante da Guarda Municipal da cidade, Jonathan Marotta, a denúncia do vandalismo no chafariz da Rua dos Inconfidentes foi recebida na tarde desse domingo (20/10).







O suspeito não foi encontrado no local, mas os guardas obtiveram a descrição dele (usava calça jeans azul, blusa preta e boné branco) e iniciaram o patrulhamento na região. Próximo ao chafariz, os agentes também encontraram uma lata de tinta spray de cor preta e a pichação do monumento ainda estava fresca.

Durante as buscas, os guardas municipais localizaram um indivíduo que correspondia às características informadas. O homem, que também apresentava as mãos sujas de tinta preta e branca, demonstrou nervosismo ao avistar os agentes.

Ao confirmar a identificação do suspeito, os guardas deram dada a voz de prisão ao homem que começou a tentar convencer os agentes a soltá-lo, alegando já estar respondendo a um processo por homicídio qualificado.

A Guarda Municipal decidiu isolar o local e acionar a perícia da Polícia Civil. O indivíduo foi conduzido à unidade de pronto atendimento para exame de corpo de delito e, posteriormente, foi encaminhado à delegacia de Ouro Preto.



