Um homem quebrou vidros de um ônibus da linha 4107 na Avenida Getúlio Vargas, na Região Centro-Sul de BH, na tarde desta segunda-feira (21/10). Segundo a passageira Isabela Alvarenga, a situação começou após ele se recusar a pagar a passagem e ter sido confrontado por fiscais que estavam no veículo.





“Os fiscais tentaram tirá-lo (do ônibus), e de repente começou uma luta corporal. Os passageiros tentaram pagar a passagem do rapaz para poder evitar a situação e podermos continuar seguindo nossa viagem, mas (os envolvidos no incidente) não quiseram resolver pacificamente”, conta a estagiária de marketing.





O homem, então, começou a quebrar o ônibus. “A gente viu a arma de um fiscal, e parece que o rapaz estava com uma faca”, diz ela, mas acrescentando que não distinguiu se era arma de fogo ou de choque.

A passageira relata que o homem alegava que estava dentro do veículo por questões de saúde, que sempre fazia esse procedimento e tinha autorização.







O homem teria vandalizado uma das janelas do veículo pelo lado de dentro durante o trajeto, o motorista parou o ônibus, e os passageiros desceram. O rapaz continuou do lado de dentro e seguiu quebrando as janelas.





“É muito complicado, a gente se sente inseguro, só queremos voltar para casa”, disse Isabela ao observar a quebradeira pelo lado de fora do ônibus.

Após alguns minutos, a Polícia Militar (PMMG) chegou no local e deteve o homem. O Estado de Minas entrou em contato com Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte (Setra BH), mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem.