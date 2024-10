A queda de uma árvore na rodovia MG-170, entre as cidades de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte, foi responsável por um grave acidente com um veículo da Secretaria de Saúde de Lagoa da Prata, Região Central de Minas Gerais. Quatro pessoas ficaram feridas: o motorista, que era o vereador José Carlos Bernardo, de 60 anos, e três passageiros, de 20, 21 e 67 anos.

O acidente aconteceu ao amanhecer, quando o veículo seguia para Santo Antônio do Monte. Ao sair de uma curva, o motorista percebeu a árvore caída e tentou desviar. Ele perdeu o controle da direção e acabou batendo em uma outra árvore, na beira da estrada.





Os três passageiros, que ficaram feridos, conseguiram sair do carro. Já o motorista ficou encarcerado e foi preciso esperar a chegada do Corpo de Bombeiros (CBMMG) para tirá-lo das ferragens.





José Carlos teve ferimentos graves e foi levado para o Hospital São Carlos, em Lagoa da Prata. Os outros três passageiros, tiveram ferimentos leves, foram levados para a UPA da mesma cidade.