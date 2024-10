Um homem de 30 anos morreu preso às farragens de um caminhão que capotou na BR-251, em Francisco Sá, no Norte de Minas Gerais, nesta sexta-feira (18/10).

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encontrou dentro do veículo latinhas de cerveja e cartelas de medicamento estimulante, também conhecido como rebite.

O caminhão transportava chapas de alumínio em rolo, quando se envolveu no acidente na altura do KM 450 da rodovia. Os militares, assim que chegaram, encontraram o motorista morto na cabine.

Após a chegada do guincho e da perícia da Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal efetuou o bloqueio da via nos dois sentidos para remoção do veículo. A vítima foi repassada à funerária. Não há informações sobre a dinâmica do acidente.

