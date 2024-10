Uma iniciativa para o enfrentamento do câncer de mama em Minas Gerais foi anunciada pelo Governo do Estado nesta sexta-feira (18/10), véspera do Dia Mundial de Combate a esta doença. O programa, intitulado "Saúde Aqui Tem Pressa - Cuidar na Hora Certa", visa garantir mais agilidade e eficiência na trajetória do diagnóstico ao tratamento em todo o estado. Para alcançar o objetivo, eixos de atuação e metas foram estabelecidos.





O projeto foi anunciado pelo Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, Fábio Baccheretti, e pelo governador Romeu Zema (Novo), com a presença de instituições parceiras em cerimônia ao ar livre em frente à Praça da Liberdade, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





“O grande problema que temos com o câncer no Sistema Único de Saúde (SUS) é que não garantimos cada etapa no tempo oportuno”, avaliou Baccheretti. De acordo com o secretário, no SUS, 2/3 dos diagnósticos são emitidos tardiamente, o que pode afetar o sucesso do tratamento. Por isso, ele avalia que deve haver medidas que garantam, em caso de pessoas com câncer, diagnóstico precoce, realização de biópsia e início do tratamento no tempo adequado.





Camila Campos, de 35 anos, diagnosticada com câncer de mama enquanto estava grávida de sete meses, marcou presença no anúncio do programa e relatou como identificar a doença no início fez diferença. Ela conta que o diagnóstico precoce a permitiu realizar um tratamento que está sendo positivo e proporcionando que ela sonhe com a cura.

“Queremos que toda mulher tenha o que eu tive: o direito de ter um diagnóstico precoce e um tratamento significativo para proporcionar cura”, disse Camila, que também foi diagnosticada com metástase óssea na coluna. Ela ressaltou ainda a importância do autoexame, para que mulheres conheçam seus corpos e saibam identificar e diferenciar se há algo a se preocupar.





Eixos de atuação





O "Saúde Aqui Tem Pressa - Cuidar na Hora Certa" foi estruturado em eixos de atuação. Dentre eles, está o fortalecimento do encaminhamento do público-alvo — com foco em mulheres de 50 a 69 anos, incluindo transexuais e homens trans não mastectomizados — para realização da mamografia de rastreamento na Atenção Ambulatorial Especializada. Já o segundo eixo diz respeito à ampliação da cobertura de mamografia para esse público.





Por sua vez, o terceiro ponto visa à redução do tempo necessário para a realização de biópsia e definição diagnóstica, para início do tratamento em tempo oportuno. O Profissional Integrador do Cuidado em Rede é o foco do quarto eixo, instituindo atribuições e financiamento para profissionais que atuarão na vigilância das ações necessárias para aumentar os índices do diagnóstico precoce. O programa visa também garantir maior qualificação dos tratamentos oferecidos.





Outra ação é o acompanhamento e contato direto com mulheres diagnosticadas com câncer de mama. Fábio Baccheretti explica que a iniciativa será a de “ligar para a paciente que [o exame] deu alterado e não buscou a próxima etapa". "Não estaremos sempre esperando as mulheres. Vamos atrás para garantir que cada etapa seja cumprida no prazo.”





“O que queremos é a saúde próxima da casa do mineiro”, afirmou Zema, que destacou a importância da conscientização da população sobre essa doença.

Para a realização das ações planejadas, serão destinados R$ 24,4 milhões em recursos estaduais para o custeio anual das ações do programa. Já neste ano, serão direcionados R$ 9,8 milhões.





Metas





Uma forma de incentivar o combate ao câncer de mama foi o estabelecimento de metas em três etapas da trajetória. Os municípios que as cumprirem serão recompensados em dinheiro.





O primeiro foco é a realização de mamografia. Quando mais de 50% das mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos de uma cidade realizarem o exame, o estado vai passar a pagar o dobro do valor de custo de uma mamografia por mulher, que é de R$ 45 na tabela SUS. A subsecretária de saúde exemplifica: “Se você fizer 49 mamografias, vai receber R$ 45 por mulher, que é o valor normal. Se você fizer 51, vai receber para as 49 [mulheres] R$ 45, e para as outras duas, R$ 90 [por cada].”

O segundo eixo contemplado é a biópsia. Se a mulher realizar a biópsia para o diagnóstico em até 60 dias após o resultado do rastreamento que apresentou alterações, a recompensa será de R$ 550 a mais em relação ao valor na tabela SUS.





Por fim, aqueles municípios que, em caso de confirmação do resultado para câncer de mama, começarem o tratamento com a mulher em até 60 dias receberão bônus de R$ 1.500.





Outubro rosa





Para o Outubro Rosa, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) vai promover, neste fim de semana, na Praça da Liberdade, a realização de mamografias e orientações. De acordo com Fábio Baccheretti, já estão agendadas 80 mamografias para cada um dos dias.





Durante os dois dias, das 9h às 16h, além da realização de exames, o público-alvo da campanha, com seus familiares e amigos, vai poder receber orientações sobre diagnóstico e tratamento do câncer de mama, reconstrução mamária, rede de apoio às pacientes, doação de cabelo e peruca, dentre outras ações.





Os interessados poderão também aferir a pressão e receber orientações sobre cuidados e autoexame do câncer de mama, riscos cardiovasculares e linhas de cuidados após o diagnóstico.

A ação é uma parceria da SES-MG com Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), Conselho de Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems), Universidade Federal de Minas Gerais (Ufmg), Consórcio Icismep, Hospital da Baleia, Instituto de Oncologia da Santa Casa BH, Hospital Luxemburgo - Instituto Mário Penna, Feluma, Faculdade de Ciências Médicas, ONG Fio de Luz, Associação de Pacientes Mamamiga e Amigos da Baleia.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata