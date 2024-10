Nesta quarta-feira (16/9), das 19h às 21h40, a Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte promoverá a realização de evento gratuito e aberto para toda comunidade com atividades voltadas ao Outubro Rosa e a importância da saúde da mulher, com foco na prevenção do câncer de mama e colo de útero. A ação contará com diferentes espaços de orientação sobre o tema, promovendo a educação em saúde de maneira acessível e prática.

“Esse evento visa promover a conscientização sobre a prevenção do câncer de mama e colo de útero e a saúde da mulher de forma didática, interativa e acessível, com um impacto significativo para a comunidade acadêmica e população em geral”, destaca Renata Titoneli de Aguiar, coordenadora do curso de Enfermagem da Anhanguera, unidade Antônio Carlos.

Confira abaixo a programação completa:

1 - Painel Informativo

Painel explicando a história do movimento Outubro Rosa;

Fornecimento de informações sobre canais de atendimento para realização de exames de mamografia e coleta de PPN em Belo Horizonte;

Entrega de folders educativos provenientes do Ministério da Saúde.

2 – Varal de Sutiãs

Exposição de um varal de sutiãs em EVA ilustrando os principais tipos de câncer de mama e seus locais de incidência;

Utilização da "Mama Amiga" para demonstrar a identificação de nódulos e outros sinais de alerta.

3 – Autoexame e Mamografia

Explicação didática sobre como realizar o autoexame de mama de forma adequada;

Elaboração de uma maquete para simular a realização do exame de mamografia e destacar sua importância.

4 - Coleta de Papanicolau (PPN)

Demonstração da coleta de PPN em manequim de forma discreta, abordando a relevância desse exame para a saúde da mulher.

5 - Resultados e Vacina contra HPV

Orientações sobre como interpretar resultados do exame de PPN relacionados à saúde da mulher;

Explicações sobre a importância da vacina contra o HPV e sua aplicação na prevenção do câncer de colo do útero.

6 - Cuidados aos pacientes em tratamento para câncer de mama

Manequim em crioterapia;

Uso de lenços e melhora na autoestima;

Demonstrar sutiãs para mastectomizadas;

Tatuagem da aréola;

Mangas compressivas

Algumas ONGs

Serviço

Data: 16 de outubro

Horário: 19h às 21h40

Local: Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte – Antônio Carlos

Endereço: Av. Pres. Antônio Carlos, 4157 - Pampulha, Belo Horizonte - MG, 31270-010

Inscrição: não é necessária

Valor: gratuito

