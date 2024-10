A Corrida da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) acontece neste domingo (20/10). Com o mote “Cidadania em Movimento”, o evento busca fortalecer o relacionamento da comunidade com o Poder Legislativo e aproximar diferentes públicos.

Neste ano, haverá o encontro com equipes das entidades “Corre pra Ver” e “Pernas de Aluguel”, associações voluntárias dedicadas à inclusão de pessoas com deficiência (PCDs) nas corridas de Belo Horizonte, e beneficiárias dos recursos arrecadados pelo evento.

As inscrições custam R$ 50 e o valor arrecadado será destinado aos institutos. A atividade é aberta a todos os interessados, com limite de até mil pessoas e será realizada neste domingo (20/10). A concentração dos competidores terá início às 7 horas e será em frente ao Palácio da Inconfidência, na Rua Rodrigues Caldas, e a largada acontecerá às 8 horas.

Os participantes poderão escolher entre as seguintes modalidades: geral feminino (5 km e 10 km), geral masculino (5 km e 10 km), público interno da Assembleia feminino (5 km e 10 km) e público interno da Assembleia masculino (5 km e 10 km). Os três primeiros colocados em cada modalidade receberão um troféu ou medalha especial. O regulamento da corrida está disponível no site da ALMG.

Retirada dos kits

Os inscritos na corrida devem retirar seus kits nesta sexta (18/10), das 10h às 20h, ou no sábado (19), de 10h às 13h no Palácio da Inconfidência, próximo ao blindex da Diretoria da Polícia Legislativa (Dpol). Os kits contêm camisa, meia, porta tênis, número de peito, chip descartável, mensagem especial, paçoca, barra de cereal e isotônico.





É preciso que o atleta apresente documento de identidade com foto original (RG ou Carteira de Motorista), comprovante de pagamento ou o boleto bancário original. Para terceiros retirarem o kit, é necessário os mesmos documentos mencionados. Caso não tenha o documento original, a pessoa poderá apresentar uma cópia autenticada dos documentos do atleta e uma autorização por escrito do titular da inscrição.

Os participantes acima de 60 anos tem direito à 50% de desconto no valor da inscrição, mas para isso, deverão retirar os seus kits pessoalmente.

Percurso

Veja abaixo a sequência do percurso da corrida:

- Largada na Rua Rodrigues Caldas, número 30, em direção à Avenida Álvares Cabral (vire à direita no CREA)

- Siga pela Avenida Álvares Cabral até a Avenida do Contorno, passando pela trincheira. Continue na Avenida do Contorno até a Rua Rodrigues Caldas;

- Vire à direita na Rua Rodrigues Caldas em direção à Rua Juiz de Fora;

- Vire à esquerda na Rua Juiz de Fora;

- Siga pela Rua Juiz de Fora e vire à direita na Rua Alvarenga Peixoto;

- Continue pela Rua Alvarenga Peixoto até a Rua Rio Grande do Sul;

- Vire à esquerda na Rua Rio Grande do Sul e siga até a Rua Bernardo Guimarães;

- Siga pela Rua Bernardo Guimarães até a Rua Araguari

- Continue pela Rua Araguari até a Rua dos Aimorés;

- Siga pela Rua dos Aimorés até a Avenida Olegário Maciel;

- Siga pela Avenida Olegário Maciel até a Rua Martim de Carvalho;

- Continue pela Rua Martim de Carvalho até a Rua Paracatu;

- Siga pela Rua Paracatu até a Rua Rodrigues Caldas;

- Siga pela Rua Rodrigues Caldas até o ponto inicial.

Serviço

Data: 20/10/24

Local (largada e chegada): Rua Rodrigues Caldas, 30, Santo Agostinho, Belo Horizonte (em frente ao Palácio da Inconfidência)

Concentração: a partir das 7 horas, com a largada às 8 horas

7 horas - Abertura da Arena

7h50 - Alongamentos

8 horas - Largada corrida de 5km e 10km

9h30 - Início das cerimônias de premiação

10 horas - Encerramento

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice