Com o aumento da possibilidade de pancadas de chuva durante o fim de semana em Minas Gerais, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu um alerta para a possibilidade de vendaval e queda de granizo. Segundo o Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do estado (Simge), existe, nas próximas 72h, possibilidade de tempestades fortes.





As precipitações intensas devem ocorrer entre esta sexta-feira (18/10) e o domingo (20/10). Ainda conforme o Governo de Minas, ao longo desta sexta-feira, a previsão é de tempestades isoladas em Minas, com tempestades mais intensas na Zona da Mata. Na metade Sul do estado, são esperados acumulados significativos de chuva de 20 a 40 mm. No Oeste, esses valores devem ficar entre 40 e 60 mm.





Já no sábado (19/10), o clima continua instável, com tempo severo no Oeste do Triângulo Mineiro, Vale do Rio Doce e na Zona da Mata. No Norte de Minas, a previsão é de tempestades isoladas. Na metade Sul do estado, são esperados acumulados de chuva entre 40 e 70 mm, com picos de 100 mm entre o Triângulo Mineiro, Central Mineira e Noroeste de Minas.





No domingo (20/10), o céu fica parcialmente nublado, com atuação de tempestades severas, associadas a granizo e vendavais, no Oeste do estado. Entre o Sul de Minas e o Vale do Rio Doce, o tempo fica nublado e chuvoso. A previsão é de acumulados de chuva entre 40 e 80 mm no Centro/Noroeste de Minas.





Monitoramento e alertas





Para reforçar o monitoramento das condições meteorológicas em todo o estado, a Defesa Civil mantém equipes de sobreaviso em todas as regiões para pronto emprego em caso de necessidade.

“Junto aos demais órgãos, entidades e parceiros que compõem o Sistema Estadual de Defesa Civil, seguimos trabalhando para fazer de Minas um estado cada vez mais resiliente. É importante que todo mineiro tenha conhecimento da possibilidade de fortes chuvas e planeje seus deslocamentos para evitar exposição ao risco, por isso é válido estar cadastrado no 40199”, destaca o coordenador estadual adjunto de Defesa Civil, major BM Wenderson Duarte Marcelino.





O serviço de alertas via SMS é gratuito e não precisa de acesso à internet. Para receber os avisos meteorológicos no celular, basta enviar uma mensagem de texto (SMS) com o CEP do local desejado para o número 40199.





Confira dicas de prevenção da Defesa Civil de Minas Gerais em casos de chuvas fortes:





Não atravesse a enxurrada

Mude seu trajeto para evitar locais com histórico de alagamentos

Em caso de raios, procure abrigo em construções e veículos e evite ficar debaixo de árvores. Se estiver ao ar livre e sem abrigo, fique agachado, com os pés juntos e a cabeça abaixada, mantendo-se o mais baixo possível.

Se ouvir sons de rachaduras no solo ou notar movimentos de terra, saia imediatamente da área afetada, e não retorne ao local até a devida liberação.

Atenção motorista! Em caso de fortes chuvas, só siga adiante se a água estiver abaixo do meio das rodas. Se a água ultrapassar o meio da porta, suba para o teto e use o cinto de segurança para se segurar. Não subestime a força da água!

Em caso de emergência, ligue: 190 PMMG, 193 Bombeiros, 199 Defesa Civil