João Pinheiro e Coronel Pacheco têm previsão de chuvas intensas no fim de semana

Maria Antônia Rebouças* e Ivan Drummond - Duas cidades mineiras estão na lista de municípios com maiores volumes de chuva do país, levando em conta o período entre quarta e quinta-feira (17/10) até às 7 horas. O levantamento é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A cidade de João Pinheiro, na Região Noroeste, aparece em primeiro lugar, com 65,6 mm. Já o município de Coronel Pacheco, na Zona da Mata, registrou 37,6 mm, e aparece na terceira colocação. Nessa cidade houve o registro de queda de árvore na MG-353.

Segundo o Inmet, os dois municípios têm 90% de chance de chuva no fim de semana. Coronel Pacheco está em alerta laranja de tempestade, com previsão de ventos intensos (60-100 km/h), queda de granizo e risco de corte de energia. Já a cidade de João Pinheiro, está em alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes (40-60 km/h).

Confira a lista:

João Pinheiro (MG): 65,6mm

Alto Paraíso De Goiás (GO): 47,8mm

Coronel Pacheco (MG): 37,6mm

Brasília (DF): 36,6mm

Porangatu (GO): 36,4mm







Queda de árvores

O Corpo de Bombeiros recebeu sete chamados nesta quarta-feira para queda de árvores na Zona da Mata em decorrência das chuvas na região. Veículos e residências foram atingidos e outras quedas ocorreram em vias públicas.

Quatro registros apontaram queda de árvores sobre residências em Juiz de Fora, nos bairros Santa Cecília, Jardim da Serra, Vale Verde e Santa Luzia. Outra duas árvores caíram sobre a MG-353 e na Estrada União Indústria, em Simão Pereira. Outra árvore caiu em cima de um carro no Centro de Juiz de Fora.

Em Santa Luzia, na Região Metropolitana de BH, além da queda de uma árvore em residência na Avenida Santa Cecília, os bombeiros atenderam a outro chamado na Rua Silva Jardim, no Centro.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice