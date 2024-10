Homem casado marca encontro com prostituta e passa a ser chantageado





Depois de marcar um encontro com uma garota de programa, um homem casado passou a ser chantageado para dar dinheiro a golpistas. Eles ameaçaram denunciar o contratante para sua mulher.

A vítima da chantagem é empresário de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, e estava em viagem para Paracatu. Foi na cidade do Noroeste de Minas que ele fez contato com a garota de programa, ainda na terça-feira (15/10).

Eles trocaram mensagens e fotografias, e marcaram o encontro. O homem fez o pagamento adiantado, mas a mulher não apareceu. Pouco tempo depois, um homem passou a enviar mensagens exigindo o pagamento de R$ 4 mil para que não contasse à esposa do empresário que ele havia marcado um programa com a prostituta.

Na quarta-feira (16/10), ele procurou a Polícia Militar e registrou o boletim de ocorrência sobre o estelionato e a tentativa de extorsão.

O homem contou que não fez mais nenhum pagamento, além do valor do encontro. A Polícia Civil foi acionada e investiga o caso.