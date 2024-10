Um motociclista, que receberia R$ 2 mil para entregar drogas, foi preso em flagrante após o plano ser denunciado à Polícia Militar de Minas Gerais. A guarnição recebeu a informação sobre o tráfico que ocorreria em Tarumirim, no Vale do Rio Doce, no fim da noite dessa quarta-feira (16/10). O suspeito foi detido no local de entrega.





Ao chegarem ao local informado pela denúncia, os militares encontraram o motociclista na porta de uma casa. Como as características do suspeito e do veículo coincidiam com as informações recebidas, realizaram uma busca pessoal no homem.

Na pochete dele, foram encontradas sete porções de crack, R$ 124 em dinheiro e um celular. Além disso, os policiais localizaram barras de maconha. A motocicleta Honda/CG preta foi apreendida e removida para o pátio credenciado.





O negócio





O suspeito informou à polícia que mora em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, e que foi contatado por um desconhecido para entregar drogas em Tarumirim. Em troca, receberia R$ 2 mil.

Ele relatou ainda que, conforme o acordo, foi até um posto de combustível em Governador Valadares, onde se encontrou com dois homens que o instruíram a segui-los. Segundo o suspeito, ele foi levado até o Bairro Castanheiras, onde recebeu uma caixa contendo cerca de 10 kg de maconha e 75 gramas de crack.





O suspeito relatou que os indivíduos lhe mostraram uma foto da residência onde as drogas deveriam ser entregues, além de passarem o nome da rua e o número da casa.

O destinatário das drogas ainda não foi localizado.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Fernanda Borges