Igor Tadeu Faria Inácio, que iria completar 30 anos nesta quinta-feira (17/10), perdeu a vida em um acidente causado intencionalmente na BR-040, em Nova Lima, Região Metropolitana de Belo Horizonte. O suspeito, de 25 anos, foi preso em flagrante após furtar um ônibus e provocar o grave acidente, que ainda deixou outra pessoa ferida.

O suspeito, que trabalhava como motorista e morava no Bairro Granja Verde, em Betim, na Grande BH, dirigiu o ônibus de forma descontrolada por cerca de 40 quilômetros antes de colidir em outros veículos. Em entrevista à TV Alterosa na tarde dessa quarta-feira (16/10), ele confessou que roubou o coletivo com a intenção de provocar uma colisão fatal para “acabar com a própria vida”.







Ao ser detido, o jovem afirmou à polícia que havia tido uma discussão com os pais de manhã e estava decidido a provocar um acidente. "Eu peguei um ônibus e subi, sentido Rio de Janeiro, decidido a acabar com a minha vida jogando o ônibus na frente de uma carreta", declarou em conversa com a TV Alterosa.

Ao ser questionado pela imprensa sobre como se sentia por uma pessoa ter morrido no acidente, ele foi apático: “Eu não ligo para ninguém não, ninguém liga para mim”. E ainda disse que “não tem como voltar atrás”.





O acidente ocorreu na manhã de quarta, quando o suspeito, dirigindo de forma imprudente, atingiu uma van e o Chevrolet Onix em que estavam Igor e sua companheira na altura do km 564 da BR-040, no Bairro Alphaville. O carro do casal foi esmagado pela van, que capotou após a colisão. Igor morreu na hora, enquanto sua esposa foi socorrida com ferimentos nos braços e encaminhada ao Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





O motorista da van, que preferiu não ser identificado, relata que o suspeito tentou bater de frente com ele, mas conseguiu desviar. "Estava vindo, sentido Belo Horizonte, e, de repente, eu vi um ônibus vindo, fazendo zigue-zague, todo desgovernado. No que estava se aproximando, ele foi e jogou para o meu lado e tentou bater de frente comigo, mas eu desviei, joguei para a direita. Ele bateu na traseira e a van capotou”, relatou em entrevista à TV Alterosa.





Apesar da gravidade do acidente, o motorista da van e seu ajudante saíram ilesos. Após a colisão, o ônibus atingiu um barranco na pista contrária, a mais de 100 metros de distância do acidente. O impacto foi tão forte que deixou a frente do coletivo completamente destruída, espalhando os destroços pela rodovia.





Perseguição policial

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo ocorreu por volta das 10h50, quando o suspeito invadiu a garagem de uma empresa de ônibus, pulou uma janela e levou o coletivo. O veículo foi monitorado em tempo real por um rastreador até que, por volta das 12h25, próximo à Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, se envolveu no acidente.





A perseguição ao ônibus começou logo após o furto. Durante os 40 quilômetros que se seguiram, o suspeito foi monitorado, mas os policiais não conseguiram impedir o acidente. "Ele passou por nós em alta velocidade com pisca alerta ligado, totalmente apagado e seguiu sentido Rio de Janeiro. A gente iniciou um acompanhamento a distância, por motivo de segurança. Tentamos fazer com que ele parasse, mas nada adiantou”, explicou o sargento Duarte, do 5º Pelotão da Polícia Militar (PM) de Nova Lima.





Jovem é sepultado no dia do aniversário

A tragédia que interrompeu a vida de Igor Faria Inácio ocorreu um dia antes de seu aniversário de 30 anos, marcando de forma dolorosa sua despedida. O sepultamento da vítima ocorre nesta quinta-feira (17/10), em Rio Espera, na Zona da Mata mineira, sob forte comoção de familiares e amigos, que lamentam a perda precoce do jovem.





Igor morava em Entre Rios, município na Região Central de Minas, e trabalhava como técnico do trabalho em uma empresa de mineração. Ele é descrito por amigos e familiares como uma pessoa tranquila, amigável e fácil de conviver.