Um ônibus que tinha sido roubado acabou provocando um grave acidente no início da tarde desta quarta-feira (16/10) na BR-040, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O veículo, que foi levado horas antes em Betim, também na Grande BH, colidiu com uma van e um carro. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida. Veja imagens da batida:

De acordo com a Polícia Militar (PM), o roubo ocorreu por volta das 10h50, quando dois criminosos invadiram a garagem da Viação Santa Edwiges, pularam uma janela e levaram o coletivo. O veículo foi monitorado em tempo real por um rastreador até que, por volta das 12h25, próximo à Lagoa dos Ingleses, em Nova Lima, se envolveu no acidente.

A colisão frontal entre o ônibus e um carro Ônix provocou uma sequência de batidas que envolveu uma van. O impacto foi tão forte que deixou a frente do ônibus completamente destruída, e o veículo foi parar na pista contrária, a mais de 100 metros de distância da colisão.

O autor do roubo, cuja identidade não foi divulgada, foi preso em flagrante no local. A ocorrência está em andamento, e não há informações sobre outros envolvidos no crime.

Um motorista que passava pelo trecho registrou os veículos destruídos após o acidente e publicou o vídeo nas redes sociais.

Com a batida, o furgão foi arremessado sobre o carro, causando a morte de um dos passageiros. O outro ocupante foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado para o Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. O condutor e os passageiros da van não se feriram.

A pista sentido Belo Horizonte foi completamente interditada, e a operação de mão dupla foi implementada no sentido Rio de Janeiro. Equipes da concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração do trecho, e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) continuam no local, trabalhando para liberar a pista e normalizar o tráfego, que seguia interditado até por volta das 14h30 desta quarta-feira.