João Marcelo (Cidadania), prefeito reeleito de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, comemorou resultado com eleitores na praça Bernardino de Lima, no centro da cidade

O candidato João Marcelo Dieguez Pereira (Cidadania) foi reeleito à Prefeitura de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 47.321 votos, o que corresponde a 85,6% do total. O segundo colocado nas eleições da cidade foi Gilson Amorim (Republicanos), com 4.626 votos, percentual que representa 8,37% do total. Por sua vez, Cris Nunes (PSOL) obteve 1.689 votos (3,06%), e Mauri Lopes (PT), 1.647 (2,98%).





A eleição confirmou os resultados de diferentes pesquisas eleitorais, que mostravam João Marcelo muito à frente desde o início da campanha ao pleito municipal. Enquanto o atual gestor seguirá no cargo, a vice na coligação, intitulada Nova Lima no Caminho Certo, Cissa Caroline (PSD), é nova no cargo e assumirá o Executivo da cidade pela primeira vez.





"O resultado é muito positivo. A gente está muito feliz com o sucesso de votos, um recorde histórico na nossa cidade, o que representa o apoio dos novalimenses ao nosso governo e um reconhecimento a tudo que fizemos", declarou João Marcelo após o fim da apuração das urnas no município.





O prefeito reeleito aproveitou para falar sobre mobilidade, problema que atinge em especial as áreas conurbadas entre Nova Lima e Belo Horizonte. "Para esse nosso próximo governo, o objetivo é priorizar as obras de mobilidade urbana, tão aguardadas por nossa população, que vão trazer mais qualidades de vida a todos os novalimenses", assegurou.





No plano de governo de João Marcelo constam medidas para melhorar o trânsito nas vias que dão acesso à capital mineira. Entre as propostas do prefeito reeleito, estão a implementação de "intervenções no limite do município com Belo Horizonte", além da elaboração de um plano de mobilidade urbana, que inclui estudos de viabilidade para novas rotas de transporte público e a implantação de ciclovias.



Outras medidas de mobilidade prometidas pelo prefeito são um convênio com o governo estadual para viabilizar melhorias na estrada de acesso ao distrito de São Sebastião das Águas Claras, mais conhecido como Macacos, e obras via de ligação Rio de Peixe, na estrada entre Nova Lima e Sabará, também na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e nas avenidas Dr. Flávio Guimarães, Florença e Liberdade.





No plano de governo do prefeito reeleito, ainda constam propostas de construção de quadras esportivas, de um centro de rúgbi, um parque de exposições e um mercado municipal. Já no campo ambiental, o documento propõe a promoção de ações para recuperar nascentes de água degradadas e para desassorear o Rio das Velhas, entre outras.





Cris Nunes, do PSOL, que ficou em terceiro lugar na eleição municipal, avaliou como positivo o próprio resultado. "Com uma campanha muito modesta, com um investimento eleitoral muito pequeno, a gente fez uma campanha muito perto das pessoas", afirmou a candidata, que considera que a disputa eleitoral ainda é muito excludente para mulheres e para a população negra. "Estou muito feliz com o resultado desse pleito", concluiu.