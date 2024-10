Onda “laranja” em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, elegeu para prefeito Paulo Bigodinho, do Avante, como prefeito. Formado em gestão pública, com especialização em gestão de pessoas e educação inclusiva, Paulo Henrique Paulino e Silva e o vice na chapa, Ilacir Bicalho, tiveram 43,10% dos votos válidos (47.306).

A comemoração da vitória foi na Praça Getúlio Vargas, no Bairro Ponte, onde, desde o final da tarde, uma multidão de apoiadores, muitos com a camiseta na cor laranja, o tom da campanha, aguardavam o resultado das urnas. Com 220 mil habitantes, Santa Luzia tem apenas um turno nas eleições.

No momento em que saiu o resultado oficial, Paulo Bigodinho, de 34 anos, acompanhado de familiares, estava no Santuário Arquidiocesano Santa Luzia, no Centro Histórico.

“Vim rezar e agradecer pela vitória. Os desafios são muitos, mas Santa Luzia está em boas mãos. Quero trabalhar muito pela bem da cidade”, disse o futuro prefeito, que usava uma camisa com a frase “Quem me colocou aqui foi o povo”. Ele estava na missa das 19h30, celebrada pelo pároco Felipe Lemos de Queirós, ao lado do filho Paulo Victor, de 13, dos pais Paulo Roberto Silva e Adriana Paulino e do tio Rodrigo Paulino.

A segunda maior votação (44.390 votos) foi do candidato Wander Rosa de Carvalho Júnior, o Wander do Delegado (PSD), também de 34 anos, vereador em primeiro mandato. Ele teve 40,45% dos votos válidos. O “Delegado” é o atual deputado estadual Christiano Xavier, ex-prefeito de Santa Luzia.

Em terceiro lugar, ficou a candidata Fábia (PL), com 12,23% dos votos (13.423), seguida de Denilson Martins (PT), com 3,42% (3.756), e a ex-prefeita Roseli Pimentel, com 0,80% (873 votos).

VISUAL Os “santinhos” com os nomes dos candidatos ainda são usados indiscriminadamente na cidade, deixando muita sujeira nas ruas. Além disso, as flâmulas em diversos pontos, com as fotos dos candidatos, se misturaram ao sabor do vento, algumas tombando e complicando a vida dos motoristas.

“Eleição é a festa da democracia, mas os candidatos deveriam se preocupar mais com a cidade que querem governar. Se sujam agora, imaginem depois”, disse uma eleitora que votou numa seção no Centro Histórico. “Agora, temos um prefeito nascido e criado em Santa Luzia. Queremos que cuide bem de nossa terra”, disse outro eleitor, morador do Bairro São Geraldo.

POLÊMICA O dia da eleição em Santa Luzia transcorreu de forma tranquila, bem diferente das semanas anteriores, onde embates entre Paulo Bigodinho e o Delegado Christiano Xavier esquentaram o clima, migrando das redes sociais para a esfera policial, a partir de troca de acusações.

Na segunda-feira (23/9), Xavier registrou um boletim de ocorrência contra Paulo Bigodinho por calúnia, difamação, ameaça e injúria. Eleafirmou que foi chamado por Bigodinho de "criminoso", "moleque" e teria se sentido ameaçado após ele falar, em outro vídeo, "nós vamos pra cima".

O conflito começou quando Bigodinho lembrou, em uma entrevista, uma fala que teria sido dita por Xavier durante comício de Wander. Na declaração, o deputado teria declarado que não ajudaria Santa Luzia se Bigodinho vencesse a eleição.

Na sequência, Bigodinho denunciou uma suposta tentativa de intimidação por parte de Xavier: “Ele iniciou o vídeo dizendo ‘eu sou delegado de polícia’. Mas eu não tenho medo dele. Quem tem medo de polícia é bandido, minha ficha é limpa. Vamos continuar nossa campanha e vamos fazer uma representação contra ele e um boletim de ocorrência”.

A Justiça Eleitoral determinou que o deputado estadual Christiano Xavier removesse vídeos publicados em suas redes sociais, os quais acusavam Paulo Bigodinho de apoiar eventos envolvendo homens armados. A decisão foi proferida após uma representação por propaganda eleitoral irregular negativa, movida por Paulo Bigodinho, que acusou o deputado de disseminar informações falsas para prejudicar sua campanha.