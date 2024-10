As ocorrências de crimes eleitorais em Minas Gerais neste domingo (6/10) foram 60% menores em comparação ao primeiro turno das eleições municipais de 2020, informou a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

O comandante-geral da corporação, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, atribuiu a redução ao empenho dos policiais militares durante o patrulhamento das votações — 100% do efetivo foi empregado neste domingo. O crime eleitoral mais praticado foi o boca de urna, que, segundo o coronel, teve uma redução de 40% em relação à última eleição municipal.

Ao todo, foram registradas 785 ocorrências pelas forças de segurança em todo o estado, abrangendo 280 municípios.

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), Ramon Tácio de Oliveira, também apresentou um balanço das votações no estado e disse não ter ocorrido nenhuma grande ocorrência durante o dia. "As eleições transcorreram dentro daquilo que imaginávamos", relatou, atribuindo o bom andamento nas zonas eleitorais ao trabalho integrado entre os órgãos públicos.

Em todo o estado, 411 urnas precisaram ser substituídas devido a defeitos de funcionamento, o que representa 0,81% dos equipamentos. O telefone do Disque Eleitor recebeu 12.300 chamados.