Encerrado o primeiro turno das eleições em Minas Gerais, neste domingo (6/10), um total de 79 candidatos, todos a vereador, estiveram envolvidos em ocorrências policiais. Já o número de eleitores envolvidos em crimes eleitorais, que vão desde campanha em locais de votação até importunação, chegou a 131.





No total, a Polícia Militar atendeu a 298 ocorrências, em 177 cidades mineiras no domingo de primeiro turno. A Polícia Civil, por sua vez, registrou 158 procedimentos de polícia judiciária, em 100 municípios. A Polícia Federal, por sua vez, registrou seis procedimentos em apenas uma cidade, Uberaba, no Triângulo, onde foram três pessoas foram presas por fazer campanha em boca de urna.





Substituições

Segundo o Tribunal Regional Eleitoral de Minas (TRE-MG), 145 urnas foram substituídas no estado. Belo Horizonte foi a cidade com o maior número de substituições, com nove no total. Três cidades, Uberaba, Uberlândia e Ipatinga tiveram três trocas. Divinópolis, quatro. Contagem, três.

A segurança é uma das principais preocupações do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que mantém uma vigilância junto às polícias Civil, Militar, Rodoviária Federal, Federal e o Corpo de Bombeiros. O procedimento adotado agora será repetido no segundo turno.





O Corpo de Bombeiros atendeu a 15 chamados em pontos de votação, em onze municípios, nenhum deles considerado grave.





Veja a lista das cidades com ocorrências neste domingo:





Abaeté

Alfenas

Almenara

Alto Jequitibá

Araguari

Arapuá

Araxá

Bambuí

Belo Horizonte

Betim

Biquinhas

Boa Esperança

Bocaiúva

Bom Despacho

Bonito de Minas

Buritis

Cambuquira

Campina Verde

Campo Belo

Capelinha

Caraí

Carandaí

Carlos Chagas

Carvalhos

Cataguases

Chapada do Norte

Cláudio

Conceição da Aparecida

Conceição do Mato Dentro

Congonhas

Conquista

Contagem

Coromandel

Córrego Danta

Córrego do Bom Jesus

Córrego Novo

Cruzeiro da Fortaleza

Diamantina

Diogo de Vasconcelos

Divisópolis

Dores do Indaiá

Esmeraldas

Felisburgo

Ferros

Formiga

Francisco Dumont

Frutal

Galiléia

Guaranésia

Guarará

Ibirité

Igaratinga

Ingaí

Inhaúma

Ipaba

Ipatinga

Ipiaçu

Itabira

Itabirito

Itaguara

Itajubá

Itamogi

Itatiaiuçu

Itaúna

Ituiutaba

Iturama

Jaíba

Joaquim Felício

José Raydan

Juiz de Fora

Lagoa da Prata

Lagoa Formosa

Lassance

Lavras

Leme do Prado

Limeira do Oeste

Lontra

Machado

Malacacheta

Manga

Mendes Pimentel

Mirabela

Montes Claros

Nanuque

Naque

Nova Módica

Nova Serrano

Oliveira

Ouro Preto

Ouro Verde de Minas

Pará de Minas

Paracatu

Paraguaçu

Passa Quatro

Passos

Patos de Minas

Patrocínio

Pavão

Peçanha

Pedro Leopoldo

Piranguçu

Pirapetinga

Piraúba

Piumhi

Planura

Poço Fundo

Prata

Prudente de Morais

Rio Manso

Santa Juliana

Santa Luzia

Santa Margarida

Santa Mari de Itabira

Santa Maria do Salto

Santa Maria do Suaçui

Santa Rita de Ibitipoca

Santana do Jacaré

Santana do Paraíso

Santo Antônio do Monte

São Félix de Minas

São Gonçalo do Abaeté

São Gonçalo do Pará

São Gotardo

São José do Alegre

São José do Mantimento

São Romão

São Sebastião da Bela Vista

São Sebastião do Rio Preto

Senador Modestino Gonçalvex

Senhora do Porto

Serra do Salitre

Soledade de Minas

Tapira

Teófilo Otoni

Timóteo

Três Corações

Três Marias

Tupaciguara

Ubá

Ubaporanga

Uberaba

Unaí

Uruana de Minas

Vargem Grande