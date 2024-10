Eleitores puderam votar no primeiro turno das eleições municipais até as 17h deste domingo (6/10)

Nas eleições municipais deste ano, os principais institutos de pesquisa não realizaram a tradicional pesquisa de boca de urna nos locais de votação. E isto não é novidade. Em 2022, a pesquisa também não constatou os votos das eleições para presidente e deputados.

De acordo com as empresas, a principal razão da escolha é a rapidez da divulgação dos resultados após o encerramento do pleito, computados e divulgados em boletins de urna a partir das 17h, no horário de Brasília.

Além disso, outra razão é o custo e pouca durabilidade das pesquisas. Como os resultados oficiais saem rapidamente, as constatações de boca de urna durariam por poucas horas ou minutos.

Segundo o UOL, as empresas Real Time Big Data, Datafolha e Ipec afirmaram que não iriam realizar esse levantamento neste domingo (6/10).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia



De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, (TSE), os primeiros números da apuração devem ser divulgados a partir das 17h, no horário de Brasília. Assim, cidades com um fuso diferente deverão se adequar à previsão do TSE.