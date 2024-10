Celular aberto no app do e-título

Neste domingo (6), muitos eleitores brasileiros relataram problemas ao tentar justificar a ausência nas urnas pelo aplicativo e-Título. A ferramenta, que deveria facilitar o processo de justificativa, apresentou instabilidades, dificultando o acesso e frustrando cidadãos que não puderam comparecer aos locais de votação.



Problemas Técnicos



Os relatos de dificuldades surgiram logo no início da votação, com usuários enfrentando dificuldades para acessar o aplicativo. Muitos tentaram realizar a justificativa online, mas se depararam com mensagens de erro e lentidão no sistema. Segundo o TSE, não houve instabilidade, mas sim umgrande número de acessos simultâneos, o que causou congestionamento no aplicativo.



Importância da Justificativa



A justificativa é essencial para aqueles que não puderam votar, pois permite que os eleitores evitem penalizações e possam participar das próximas etapas do processo eleitoral. O prazo para justificar a ausência no primeiro turno é de até 5 dias após a votação, mas a situação atual levantou preocupações sobre a eficácia do sistema e a acessibilidade para os cidadãos.



Punição

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Não votar e não justificar a ausência em ambos os turnos resulta em duas faltas. A partir da terceira ausência sem justificativa, o eleitor é considerado faltoso e pode ter seu título cancelado para as próximas eleições. Aqueles que estão no exterior e não votam não precisam justificar sua ausência.



Essa restrição no título traz diversas complicações, como a impossibilidade de tirar passaporte, fazer matrícula em instituições públicas de ensino e assumir cargos públicos após a aprovação em concursos.