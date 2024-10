Com o fim do primeiro turno da eleição municipal neste domingo, está dada a largada para a Presidência da Câmara e do Senado. Nesta segunda-feira, os deputados que já se apresentaram para concorrer, Antonio Brito (PSD-BA), Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Hugo Motta (Republicanos-PB) retomam as campanhas.

Nesta reta final do primeiro turno, a novidade da candidatura de Hugo Motta perdeu força e não consegue emplacar como candidato de consenso.

Até aqui, três movimentos indicam que essa unidade em torno de um candidato está difícil: primeiro, veio o fato de Elmar Nascimento procurar Antonio Brito e propor um acordo para que o nome seja o que estiver melhor, recusando o apoio a Hugo Motta. Em segundo lugar, o recuo do PT em, desde já, selar o apoio ao líder do Republicanos. Por último, as declarações do líder do governo no Senado, Jaques Wagner, a uma rádio de Salvador. O senador se referiu a Motta como “cria de Ciro Nogueira” e “há quem diga, de Eduardo Cunha”, o ex-presidente da Câmara, a quem Jaques Wagner chama de “coach de deputado”.

Com declarações desse tipo, é sinal de que, paralelamente à série de segundos turnos país afora, esta será a disputa da hora na política brasileira.

Para quem já foi o maior partido de São Paulo, com a eleição consecutiva de governadores entre 1994 e 2018, o fato de o PSDB estar com dificuldades na maior cidade do país é visto por muitos como “sintoma de partido terminal. Na próxima janela partidária, outras legendas vão buscar os expoentes que restam, a fim de tirá-los do PSDB. A situação está tão difícil que nem os integrantes da federação Cidadania-PSDB apoiam o candidato José Luiz Datena. Muitos optaram por Ricardo Nunes (MDB). A preços de hoje, muitos dizem que foi um erro lançar a candidatura do apresentador.

Ainda que o PL não esteja liderando a corrida no Rio de Janeiro, onde Jair Bolsonaro tem base política, nem tudo está perdido. A avaliação de Valdemar da Costa Neto, ainda presidente do partido, é a de que o partido sairá das urnas hoje “da maneira que esperávamos, grande e forte”.

Uma das capitais que passou a chamar a atenção do partido de Jair Bolsonaro foi Belo Horizonte. Lá, onde o PT tem o deputado Rogério Correia candidato a prefeito, Bruno Engler, do PL, está embolado e pode chegar ao segundo turno. Minas Gerais é um colégio eleitoral importante do país rumo a 2026, daí o desejo dos bolsonaristas em bater o PT na capital mineira.



Chamou a responsabilidade Estrela em ascensão na política paulista e nacional, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi incisivo neste fim de semana pedindo votos para reeleger o prefeito Ricardo Nunes. “É o único capaz de derrotar a esquerda”, afirma.



Por falar em esquerda... O suposto laudo que Pablo Marçal divulgou na noite de sexta-feira contra Guilherme Boulos serviu de motor para que os petistas, finalmente, entrassem na campanha. O laudo médico tem cheiro de falsidade ideológica e mobilizou todo o partido de Lula. Boulos já pediu inclusive a prisão de Marçal.

Chuva de Bolsonaros O ex-presidente tem dois de seus filhos concorrendo neste pleito, Carlos, 01, no Rio de Janeiro, e Jair Renan, o 04, em Camburiú (SC). Tem ainda um irmão, Renato Bolsonaro, candidato a prefeito de Registro (SP), e Marcelo Bolsonaro, um “parente distante”, candidato a vereador em Itu (SP).

Enquanto isso, no interior de Minas… O canal TV Gente, dirigido por Eduardo Campos, lá em Iturama (MG), publicou recentemente uma reportagem em que um senhor Osvaldo Felipe pagou R$ 18 mil por um poço artesiano completo, de 60 metros de profundidade. Já a prefeitura de Iturama pagou R$ 79 mil por poços semelhantes. Pode haver diferenças de preços ou de impostos de uma empresa para outra, mas é preciso cuidado com o dinheiro do contribuinte. Uma pesquisa prévia ajudaria a economizar. É bom ficar de olho.

Dia de democracia e análises Com a eleição municipal em curso, faremos uma hora de debates na Tv Brasília, canal 6, a partir de 19h, comentando os resultados como cientista político Rafael Favetti. Você poderá acompanhar também pelas redes sociais do Correio Braziliense.

* Com Eduarda Esposito