A preparação para as eleições em Minas Gerais vai muito além do que acontece no dia da votação. Para garantir que cada uma das mais de 55 mil urnas eletrônicas à disposição no estado chegue aos seus destinos nas 853 cidades, uma complexa operação logística é coordenada entre diversas instituições, envolvendo desde a Polícia Militar (PM) até a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig).



São mobilizados milhares de mesários, equipamentos são transportados por longas distâncias e esquemas de segurança são montados para assegurar que o processo ocorra sem contratempos. Neste domingo, primeiro turno das eleições municipais, quando os mineiros vão às urnas para escolher vereadores e prefeitos, o Estado de Minas revela os bastidores dessa complexa logística que torna a disputa eleitoral possível.



A distribuição das 55.698 urnas eletrônicas em Minas Gerais teve início meses antes do pleito. Em agosto, 95 caminhões percorreram mais de 71 mil quilômetros para entregar os equipamentos às sedes das 282 zonas eleitorais do estado. Durante esse período, diariamente 30 funcionários do Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG), em Belo Horizonte, foram responsáveis pelo carregamento dos veículos.



O transporte das urnas eletrônicas foi feito por caminhões dos Correios, trancados, lacrados e equipados com rastreadores para garantir a segurança dos equipamentos até as zonas eleitorais. A segurança do trajeto foi monitorada pela Polícia Militar Rodoviária e pela Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais. A medida faz parte da operação de segurança para garantir a integridade do processo eleitoral.



Conforme o TRE, apenas as urnas de Belo Horizonte e Contagem, na região metropolitana, ficam armazenadas no Centro de Apoio na capital mineira até os dias que antecedem a disputa eleitoral. Entre a última quinta-feira e ontem, as urnas à disposição em Belo Horizonte foram levadas para batalhões da PM em diferentes regiões da cidade. O mesmo processo aconteceu com as urnas de Contagem, nesse sábado.



Na capital mineira, a distribuição das urnas para os locais de votação foi feita com apoio da PM, na madrugada de hoje. Já em Contagem, são usados ônibus do transporte público municipal.



Nas demais cidades, cada zona eleitoral define a sua logística de distribuição. Há municípios em que as urnas são distribuídas na madrugada de hoje e outros em que a distribuição é feita já no sábado. Segundo o TRE, em geral, o transporte é feito com apoio da PM ou do poder público municipal.



Vigilância é ampliada

De acordo com a Polícia Militar, as eleições municipais terão o reforço de 38 mil policiais militares, 3 mil policiais a mais em comparação à disputa eleitoral de 2022. Esse número representa o efetivo total da corporação, incluindo aqueles que trabalhariam em funções administrativas, estariam em cursos de formação ou gozando de férias. O objetivo é empregar 100% da tropa nas ruas para garantir a segurança do processo eleitoral.



Em Belo Horizonte, a prefeitura vai mobilizar 192 agentes da Guarda Civil Municipal, além de 81 viaturas com o intuito de reforçar o patrulhamento nas escolas municipais. Segundo a PBH, as rondas preventivas também ocorrerão em todas as nove regionais.



Para este ano, foram convocados 203.360 mesários. Em Belo Horizonte, houve instruções específicas sobre o referendo, para que os mesários saibam orientar os eleitores sobre a votação a respeito da alteração da bandeira.



Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), os locais de votação passaram por uma limpeza prévia. Para hoje, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vai disponibilizar 50 garis e nove caminhões exclusivamente para a limpeza ao longo do dia em todas as regionais da capital mineira.



Na segunda-feira, o efetivo será reforçado com mais de 100 garis, focados em recolher materiais descartados nas vias, indevidamente, especialmente nos locais de votação. A limpeza deve ser finalizada na manhã de terça-feira.



Além disso, o transporte coletivo em Belo Horizonte será gratuito em todas as linhas, da 0h às 23h59 deste domingo. Cerca de 5 mil viagens adicionais serão realizadas entre as5h e as 20h, aumentando em 45% a oferta de ônibus. O sistema operará com as linhas de um dia útil, mas mantendo os atendimentos típicos de domingo, como as rotas para o zoológico e o Parque das Mangabeiras.



Energia garantida

De acordo com a Cemig, nas últimas semanas, técnicos da companhia realizaram inspeções preventivas em mais de 9 mil locais que serão utilizados pela Justiça Eleitoral e todos os desligamentos programados foram cancelados. Ainda conforme a companhia, foram feitas centenas de podas de árvores, trocas de cabos e equipamentos, além de outros serviços para garantir a operação da rede elétrica em todo estado.



Segundo o TRE, as eleições deste ano contam com 23.302 urnas eletrônicas do modelo mais recente, de 2022, e que serão usadas pela primeira vez. Outras 21.140 urnas são do modelo de 2020, somando 79,8% das urnas eletrônicas de Minas. Apenas 11.256 urnas são dos modelos 2013 e 2015.

Pesquisa em Brumadinho

O candidato Gabriel Parreiras (PRD) lidera a corrida pela prefeitura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com 49,9% das intenções de voto, indica pesquisa realizada pela Ação Efetiva divulgada neste domingo. Em seguida, aparece o candidato Guti da Pré-moldados (Avante), que tem o apoio do atual prefeito, Nenen da Asa (PV), com 38%. Alessandra do Brumado (Novo) obteve 5,83%, Dr. Tiago (PL) recebeu 4,18% e Reinaldo Fernandes (PT), 2,09%. O levantamento mostra também que 62,71% dos entrevistados querem mudança no comando do Executivo municipal. E aponta ainda que Guti da Pré-moldados tem a maior rejeição (18%), seguido por Gabriel Parreiras (13,24%). A maioria (46,12%) não soube responder em quem não votaria para prefeito hoje. A pesquisa ouviu 657 pessoas com 16 anos ou mais, entre 28 e 30 de setembro, tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos e confiabilidade de 95%. Está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-04415/2024.