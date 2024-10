Neste sábado (5/10), véspera do primeiro turno das eleições, o candidato do Republicanos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), deputado estadual Mauro Tramonte, disse que fez, durante a campanha, um “trabalho limpo e correto” e criticou propostas, segundo ele, “mirabolantes” dos adversários.



“Nossas propostas não são mirabolantes, é pé no chão, é o que dá para fazer. (...) Não adianta ficar prometendo mundos e fundos como outros prometem e não vão conseguir realizar. Vou realizar aquilo que me comprometi e está no meu plano de governo”, afirmou o candidato, que fez uma caminhada pelo Centro de Belo Horizonte, da Praça Sete à da Estação, onde passou por entre as fontes de água, com aliados e sua candidata a vice-prefeita, Luiza Barreto (Novo).

Questionado contra quem prefere disputar um eventual segundo turno, Tramonte disse não ter nenhum adversário preferido. “Para mim pouco importa. Quem dera a gente pudesse ganhar logo no primeiro”, disse o candidato, confiante de sua ida para a próxima etapa da disputa.





Tramonte liderava as pesquisas desde o começo oficial da campanha, porém, sofreu nesta reta final uma queda nas intenções de voto, segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, e caiu para a segunda posição, em empate técnico com o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD). A primeira posição agora é do deputado estadual Bruno Engler (PL).

Ele também destacou ter sido, ao longo dessa primeira etapa da campanha, o único candidato que “andou de norte a sul, de leste a oeste, em Belo Horizonte”.





“Conheci bem de perto os problemas das pessoas. Levei nossas soluções e propostas. Acredito que o povo vai reconhecer e sabe que o melhor é o Mauro Tramonte para ser prefeito de Belo Horizonte”, afirmou o candidato.





Segundo ele, a prefeitura não pode ser um castelo “onde parece ter um rei que ninguém consegue falar”. “Comigo não; vai ser porta aberta e conversa direta”, assegurou.