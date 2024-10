Jair Bolsonaro (PL) declarou na manhã deste sábado (5/10) que o candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) terá que provar que o laudo contra Guilherme Boulos (PSOL), divulgado na noite dessa sexta-feira (4/10), é verdadeiro.





A fala do ex-presidente aconteceu durante participação na campanha política de Alexandre Ramagem (PL) à prefeitura do Rio de Janeiro. Ele estava acompanhado dos filhos Carlos e Flávio Bolsonaro. "Ele (Marçal) vai ter que provar se o documento é verdadeiro", sintetizou Bolsonaro.





Ele ainda aproveitou a oportunidade para reforçar seu apoio à Ricardo Nunes (MDB) na eleição da capital paulista.





Laudo falso





Pablo Marçal usou suas redes sociais na noite dessa sexta-feira (4/10) para divulgar um suposto laudo, datado de 19 de janeiro de 2021, no qual Guilherme Boulos (PSOL) é encaminhado para atendimento psiquiátrico por um médico.





Conforme o documento, Boulos teria tido "surto psicótico grave", sendo identificada a presença de cocaína no sangue após a realização de exame toxicológico. Por sua vez, o candidato do PSOL reagiu à acusação, afirmando que o prontuário é falso e entraria com um pedido de prisão contra Pablo Marçal e o dono da clínica em questão.





“O Pablo Marçal não tem limite. (...) O dono da clínica [a Mais Consulta] é apoiador dele [Marçal]. Tem vídeo que prova isso. O parceiro dele falsificou o documento usando o CRM de um médico que faleceu há dois anos. Olha o nível em que o cidadão chegou”, disse Boulos durante transmissão ao vivo no Instagram.





Ele afirma, inclusive, que estava fazendo distribuição de cestas básicas na comunidade do Vietnã, em São Paulo, um dia depois da data citada no receituário, ação registrada nas redes sociais de Boulos.





Decisão do TRE-SP





Na manhã deste sábado, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) determinou que o conteúdo divulgado por Marçal fosse retirado do ar. Na decisão, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª zona eleitoral, afirmou que "há plausibilidade nas alegações" da defesa de Boulos, que argumenta que os vídeos são injuriosos e baseados em documentos falsos.





Dentre os indícios para a validade desta alegação, o magistrado cita "a proximidade do dono da clínica em que foi gerado o documento com o requerido Pablo Marçal, documento médico assinado por profissional já falecido e a data em que divulgados tais fatos, justamente na antevéspera da pleito".





Durante a campanha eleitoral, Marçal recorrentemente acusava Boulos de uso de drogas ilícitas. Na última quinta-feira (3/10), durante debate na Rede Globo, o candidato pelo PRTB declarou novamente que o adversário faz uso de drogas. Na ocasião, o candidato do PSOL apresentou um exame toxicológico e pediu que Marçal também realizasse o teste.

