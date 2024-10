SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) afirmou na manhã deste sábado (5/10) que a Justiça tem que agir rapidamente no caso do falso laudo divulgado Pablo Marçal (PRTB) para ligar Guilherme Boulos (PSOL) ao uso de cocaína. O presidente ainda comparou o influenciador com Jair Bolsonaro (PL), ao citar o uso de mentiras. As falas foram ditas após caminhada na avenida Paulista, um dia antes do primeiro turno da eleição para a Prefeitura de São Paulo.

Lula foi perguntado sobre as medidas que poderiam ser tomadas no caso da divulgação do falso laudo. "É importante que a Justiça, que eu respeito muito, leve em conta que a gente não pode mais fazer campanha com alguém que só sabe provocar, só sabe mentir", disse.





"Quando se trata de uma eleição, esse processo tem que ser julgado imediatamente, porque precisa ser julgado para que o povo, ao votar, saiba que o candidato não tem nenhum ilícito na sua vida, não contou mentiras, e quem contou mentiras seja punido", acrescentou. O presidente ainda afirmou ter concorrido com um "um desses mentirosos que passou o tempo inteiro contando mentiras na televisão".

Apadrinhado





Batizado de Caminhada da Vitória, o ato foi convocado ao longo da semana e reuniu aliados e apoiadores do candidato, que tem como vice Marta Suplicy (PT). A ex-prefeita estava na passeata, assim como a primeira-dama Janja.





A caminhada foi o segundo compromisso presencial de Lula na campanha de Boulos. Antes, ele esteve em dois comícios na cidade em 24 de agosto. A expectativa inicial dos aliados do deputado era que o presidente participasse de mais agendas de rua, mas a previsão acabou atropelada pelos fatos.





Na quinta-feira (3/10) à noite, Lula apareceu em uma transmissão online com Boulos nas redes sociais, na qual afirmou que o deputado do PSOL chega às vésperas do primeiro turno em "posição confortável". Horas antes, pesquisa Datafolha mostrou que a corrida tem um tríplice empate na liderança, com Boulos marcando 26% das intenções de voto, seguido de Ricardo Nunes (MDB), com 24%, e Marçal, também com 24%.

Começado da corrida





As dificuldades de penetração de Boulos no eleitorado de menor renda e no segmento que votou em Lula em 2022 foram atribuídas em parte à baixa presença dele, embora sua imagem tenha sido explorada no horário eleitoral e nas redes sociais. Os dois fizeram gravações em São Paulo e em Brasília.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia





A expectativa é que o presidente se dedique mais à campanha paulistana caso o representante do PSOL passe para o segundo turno, mas aliados lembram que a agenda presidencial é a prioridade do petista e que nem sempre é possível conciliá-la com outras atividades.





"Estou torcendo por você como se fosse a minha própria candidatura", disse Lula a Boulos na live de quinta. Responsável pela articulação que levou Marta a ser vice, o presidente repetiu que a dupla combina experiência e juventude e, se eleita, poderá contar com a parceria do governo federal.