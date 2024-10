Candidato a prefeito é preso por suspeita de envolvimento em homicídio

Tom Moreira (PRD), candidato à Prefeitura de Cipotânea, no Campo das Vertentes, foi preso na tarde da última quinta-feira (3/10) em Barbacena, após se entregar à Polícia Militar, acompanhado de seu advogado. Ele é suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 21 anos, que teria sido baleado e morto por seu segurança pessoal. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura o nível de participação do candidato no crime.

De acordo com a Polícia Militar, o assassinato ocorreu quando o carro no qual supostamente estavam Tom e sua equipe de seguranças se emparelhou com a motocicleta da vítima. Nesse momento, o jovem foi alvejado. Embora tenha sido socorrido, ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O veículo usado na ação foi posteriormente encontrado estacionado na residência de Tom Moreira.





Dois seguranças de Tom, que estariam com ele no momento do crime, já foram presos. Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria de Tom disse que ele "foi alvo de uma verdadeira perseguição política por parte do atual prefeito, Robertinho, que tentou de todas as formas impedir sua candidatura".





Na mesma nota, a equipe de Tom suspeita do envolvimento de Robertinho (PP) no assassinato. "Robertinho teve a audácia de divulgar um vídeo cheio de fake news, alegando que os votos de Tom não seriam contabilizados. E, logo após, surgiu outro vídeo, onde um rapaz em uma moto chuta o carro de Tom Moreira e foge, tudo coincidentemente filmado pela oposição. O mesmo rapaz, que já tinha diversas passagens pela Polícia, inclusive por tentativa de homicídio contra um policial, aparece morto em seguida", informou a nota.





Robertinho não se posicionou sobre as acusações de Tom, mas decretou luto oficial de três dias pela morte da vítima.





Tom fez boletins relatando ameaças

Ainda segundo a polícia, Tom havia registrado três queixas anteriormente, relatando ameaças à sua segurança, motivo pelo qual contratou seguranças durante o período eleitoral. Essas queixas levantam a hipótese de que o crime pode ter relação com essas ameaças, mas a polícia segue investigando.

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) pediu a conversão da prisão em flagrante de Tom e do segurança em prisão preventiva, com base na gravidade do crime e no risco que os dois representam à ordem pública. "Se no caso em voga se fazem presentes elementos concretos que dão conta da periculosidade do paciente, seja pela gravidade do delito, seja pelo modo de agir, a prisão preventiva se revela como medida imprescindível", afirmou o promotor de Justiça Vinícius de Souza Chaves.

Tom Moreira é filho de Nelson Moreira, atual vice-prefeito, e que concorre à reeleição na chapa de Robertinho. Por causa da exposição deste caso, a família toda deixou Cipotânea, com medo de sofrer represálias.

O caso ainda está em andamento e a Polícia Civil continua as investigações.