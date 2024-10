Gabriel Azevedo visitou a Galeria do Ouvidor, no centro de BH

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte e candidato do MDB à prefeitura, Gabriel Azevedo, voltou a defender mudanças no Plano Diretor para incentivar a construção de edifícios com fachadas ativas e comércio. O candidato visitou a Galeria do Ouvidor nesta sexta-feira (4/10) ao lado do seu vice, Paulo Brant (PSB).

Azevedo e Brant fizeram corpo a corpo com os eleitores, tiraram fotos e conversaram com comerciantes. “A Galeria do Ouvidor é um lugar que me traz memórias de infância. Este é um exemplo do que a gente precisa na cidade: porta aberta na calçada, comércio vivo, gente trabalhando, emprego sendo gerado, economia movimentada", disse.

Segundo o candidato do MDB, além de gerar emprego e renda, as fachadas podem contribuir para os índices de segurança da capital mineira. Gabriel Azevedo também promete tocar a revitalização do centro para incentivar a moradia na região.

O vereador ainda defendeu um Plano Diretor que permita a isenção de outorga onerosa e que permita a construção de prédios mais altos. O atual plano foi aprovado em 2019, ainda no primeiro mandato do então prefeito Alexandre Kalil, e depois alterado em 2023 após uma proposta enviada pelo prefeito Fuad Noman (PSD) para a Câmara Municipal de BH.

O texto define os parâmetros que regularizam a ocupação da capital e uma série de diretrizes para a construção civil.

Na época, Fuad ainda não havia completado um ano de governo quando propôs uma alteração na cobrança da Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) dentro dos limites da Avenida do Contorno. O instrumento previsto no plano viabiliza a construção acima do permitido pelo coeficiente de aproveitamento básico, mas o texto aprovado pelos vereadores diminuiu pela metade a cobrança a partir do mecanismo na área central da capital.

Os valores arrecadados pela OODC devem ser utilizados em melhorias na cidade, como urbanização de vilas e favelas, obras viárias e construção de moradias populares. Na época da mudança, movimentos sociais e especialistas avaliaram uma queda no potencial para melhorias na cidade e uma centralização das construções em uma região já adensada da cidade.

Segundo turno

Gabriel Azevedo ainda se mostrou confiante com a possibilidade de chegar ao segundo turno. O vereador teve um crescimento nas últimas pesquisas de intenção de voto, mas ainda está no segundo pelotão de candidatos.

“A nossa candidatura é a que mais está subindo em todas as pesquisas, é a que mais aumentou a sua pontuação, e eu repito, tem muita gente ainda que de última hora vai se decidindo, e nessa última hora está na mão do eleitor”, disse.

Segundo a última pesquisa Datafolha (MG-03960/2024) divulgada nesta quinta-feira (3/10), Gabriel Azevedo está na quinta colocação, com 7% das intenções de voto. O candidato teve o maior crescimento do levantamento, com uma variação positiva de quatro pontos percentuais em relação à pesquisa de setembro.

O levantamento mostra um cenário de empate triplo entre os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL) e o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Os três possuem 21% das intenções de voto. Entre eles e Azevedo está a candidata Duda Salabert (PDT) com 9%.