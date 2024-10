A eleição municipal em Entre Rios de Minas, na Região Central do estado, ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São quatro candidatos no total: Alexandre Tristão (PSB), Dr. Bruno Saldanha (MDB), Marinho da Farmácia (Progressistas) e Thiago Itamar Ted (Avante).

Thiago Itamar Ted, atual vereador da cidade, aparece com 20% das intenções de voto, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas Giga, e lidera numericamente ao lado de Dr. Bruno Saldanha, que também alcançou 20%. Depois, aparecem Marinho da Farmácia com 19 pontos percentuais e Alexandre Tristão com 11.

Todos, no entanto, estão empatados tecnicamente, ao considerar a margem de erro de 5,5 pontos percentuais da pesquisa. Outros 7% afirmam que votarão em branco/nulo, enquanto 22% estão indecisos.





Quanto ao índice de rejeição, 16% dos entrevistados afirmam que não votariam em Dr. Bruno Saldanha; 13% em Alexandre Tristão; 12% em Marinho da Farmácia; e 4% em Thiago Itamar Ted.

A pesquisa teve registro MG-00487/2024 no Tribunal Regional Eleitoral. Foram ouvidas 300 pessoas acima de 16 anos que moram em Entre Rios de Minas.

O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.

