Candidato do PDT disputa as eleições em Montes Claros

A eleição municipal em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, ocorre em 6 de outubro deste ano. Os resultados serão apurados a partir das 17h, no horário de Brasília. São seis candidatos no total: Délio Pinheiro (PDT), Fábio Máquinas (Mobiliza), Guilherme Guimarães (União Brasil), Maurício Silva (PL), Paulo Guedes (PT) e Ruy Muniz (PSB).





O prefeito eleito assume em 1º de janeiro do ano que vem e governa a cidade até 31 de dezembro de 2028, quando uma nova eleição será feita.

Candidato do PDT, Délio Pinheiro terá o número 12 nas urnas. Esse número é definido de acordo com o registro do partido no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).