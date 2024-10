Nesta sexta-feira (4/10), o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PL, Bruno Engler, esteve no Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste da capital, para mais uma de suas caminhadas. Na ocasião, demonstrou confiança para chegar ao segundo turno, criticou a atual gestão e reagiu à queixa-crime ajuizada contra ele pelo candidato do PT, Rogério Correia, após o debate promovido pela Rede Globo na noite de quinta-feira (3/10).





“Estamos na reta final de campanha, então vamos continuar com as nossas caminhadas, rodando todas as regiões de Belo Horizonte, apontando os problemas da cidade, apresentando as soluções que a gente tem para eles, as nossas propostas. Graças a Deus, cada dia mais pessoas têm abraçado nosso projeto, têm se mostrado esperançosas com a mudança que a gente pode promover para BH”, afirmou Engler.

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (3/10) revelou um cenário de empate triplo em Belo Horizonte. Os deputados estaduais Mauro Tramonte (Republicanos) e Bruno Engler (PL), e o atual prefeito, Fuad Noman (PSD), possuem 21% das intenções de voto, cada. Engler diz que tem o melhor projeto para Belo Horizonte e espera que o cidadão reconheça isso e o leve para o segundo turno das eleições municipais.







“A gente recebe pesquisa com muita cautela, principalmente devido à situação que eu vivi em 2020. Fui candidato e todas as pesquisas da última semana diziam que eu estava em quarto lugar, a última pesquisa que saiu, do Ibope, dizia que eu estava com 3%, mas no dia seguinte, fiquei em segundo com 10%, mais do que três vezes o que as pesquisas previam. De qualquer maneira, todos os institutos estão dando essa tendência de que nós estaremos em franco crescimento e isso condiz muito com o que a gente tem visto nas ruas de BH. A gente tem confiança de que no dia 6 vamos ter um resultado muito bacana”, declarou.





No último dia de campanha, neste sábado (5/10), Engler contará com o apoio dos deputados federais Nikolas Ferreira (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL), e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) em uma moto-carreata pelo Barreiro.





Injúria eleitoral

Ainda na manhã desta sexta-feira, o candidato do PT, Rogério Correia, anunciou que ajuizou uma queixa-crime contra Bruno Engler pela prática de difamação e injúria eleitoral. De acordo com a assessoria do petista, durante o debate promovido pela Rede Globo na quinta-feira, Engler teria cometido os crimes ao falar e gesticular acusando Correia de “ter fama de usar uma substância que rima com cloroquina”.





O candidato do PL desviou do assunto, mas disse não estar preocupado. “Não vou comentar sobre quem não está nem perto de chegar no segundo turno. Eu não fiz gesto, não falei nada, se a carapuça serviu, o problema é dele”, declarou.







Antigo Aeroporto Carlos Prates

Bruno Engler também voltou a criticar o atual prefeito e candidato à reeleição, Fuad Noman (PSD), pelas obras na área do antigo Aeroporto Carlos Prates, também na Região Noroeste de Belo Horizonte.

“Não cabe um bairro novo aqui, já estamos numa região adensada, próximo ao Anel Rodoviário e acho que é uma covardia o que o prefeito faz em ano de eleição, de brincar com o sentimento das pessoas que sonham com a moradia própria. Quando o terreno do aeroporto foi doado, ele foi doado com a finalidade de ser um aeroporto. Se a gente for fazer qualquer outra coisa ali, a gente entra numa disputa judicial, porque a família tem a prerrogativa de pedir o terreno de volta. Então não tem segurança jurídica para prometer um bairro ali”, disse.