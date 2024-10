As eleições municipais em Minas Gerais terão o reforço de 38 mil policiais militares para o próximo domingo (6/10), dia do primeiro turno. Serão 3 mil policiais a mais em comparação à disputa eleitoral de 2022.

O número representa o efetivo total da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), incluindo aqueles que trabalhariam em funções administrativas, estariam em cursos de formação ou gozando de férias. O objetivo é empregar 100% da tropa nas ruas para garantir a segurança do processo eleitoral.









Nesta sexta-feira (4/10), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) lançou a “Operação Eleições 2024”, na sede do Batalhão Rotam, no Centro de Belo Horizonte. No local, 3 mil militares partiram para cidades menores no interior do estado para prestarem apoio, suporte e segurança no dia das eleições. A operação, que é resultado de um planejamento iniciado há mais de seis meses, tem como objetivo principal o emprego maciço de toda a tropa da PMMG nas eleições municipais.

“Essa operação é fruto de um planejamento iniciado há mais de seis meses e é trabalhada de forma integrada, articulada com diversos segmentos da segurança pública e principalmente com a Justiça Eleitoral. Essa operação consiste essencialmente no emprego maciço de toda a Tropa da Polícia Militar nas eleições”, disse o diretor de Operações da PMMG, coronel Ralfe Veiga de Oliveira em coletiva de imprensa, na manhã desta sexta-feira (6/10).





“Nós estaremos em plenas condições de prestar todo apoio, todo suporte, toda segurança pública para que o processo eleitoral ocorra de forma adequada e todos tenham o seu direito de voto plenamente exercido”, completou.





Além da segurança nos locais de votação, a PMMG também dará apoio à Justiça Eleitoral com os materiais eleitorais. “Desde o apoio na distribuição de urnas, escolta, e principalmente garantir a segurança nos mais de 10 mil locais de votação que existem em Minas Gerais. Então nós temos policiamento em todos esses locais pronto para agir preventivamente e atuar em caso de qualquer infração em relação à legislação eleitoral”, explica.





A PMMG estará atenta para coibir crimes eleitorais, especialmente a "boca de urna", que consiste em fazer propaganda eleitoral irregular no dia da eleição. “Desde julho, nós temos uma incidência muito baixa de infrações eleitorais. Em um estado com 853 municípios, mais de 72 mil candidatos, nós temos até o momento apenas 22 infrações eleitorais, mas a gente sabe que, historicamente, isso no dia das eleições aumenta e muito”, detalhou o coronel Ralfe Veiga de Oliveira.

Apesar do grande contingente de policiais envolvidos na “Operação Eleições 2024”, a PMMG garante que o policiamento de rotina não será afetado. "O nosso sistema de escala tem no máximo em torno de 50% do efetivo no nosso empregado por dia, por questões de escalas, de férias, etc, mas no dia 6 nós teremos 100% do nosso efetivo. Então uma grande parcela que já executa o policiamento de rotina continua nessa atividade e esse extra vai tratar do policiamento relacionado ao processo eleitoral", explica.

O coordenador do Gabinete Integrado de Segurança das Eleições do TRE-MG, desembargador Carlos Henrique Perpétuo Braga, que também esteve no local, ressaltou o apoio da Polícia Militar no processo eleitoral, destacando o suporte da corporação como uma "parceira imprescindível para a regularidade dos trabalhos".





A principal preocupação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), de acordo com o desembargador é garantir aos cidadãos um processo eleitoral livre e transparente. “Estamos integrados não só com a Polícia Militar, mas com a Polícia Civil, com a Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Rodoviária Estadual, com todas as entidades que buscam garantir a regularidade e a normalidade das eleições”, explica.







De acordo com Braga, as urnas serão abertas para votação às 8h e fechadas às 17h, com possível tolerância para filas. Conforme as informações, as urnas já estão nos locais designados, necessitando apenas do transporte final até as seções eleitorais no dia da votação.





“A partir daí, com a emissão dos boletins de urna, os flashes cards serão enviados aos tribunais regionais, aí nós vamos totalizar e acreditamos que ainda na noite de domingo, não quero cravar um horário, mas bem cedo nós teremos praticamente o resultado de todos os 853 municípios em Minas Gerais”, informou.