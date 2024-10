O Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) iniciou, na tarde desta quinta-feira (3/10), a distribuição das urnas eletrônicas que serão utilizadas no próximo domingo (6/10), dia do pleito.

Em Belo Horizonte, as urnas estão sendo levadas para batalhões da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que apoia no transporte e no armazenamento dos equipamentos em diferentes regiões da capital mineira.

A partir de hoje, a distribuição das urnas eletrônicas começa por quatro das 18 zonas eleitorais de Belo Horizonte e se estende até sábado (5/10).

Na madrugada de domingo, os equipamentos serão distribuídos aos locais de votação. A medida faz parte da operação de segurança para garantir a integridade do processo eleitoral. Segundo o órgão, as urnas eletrônicas saem do Centro de Apoio do Tribunal Regional Eleitoral com destino aos batalhões. O mesmo procedimento será realizado com as urnas de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no sábado.

Ao todo, Minas Gerais terá mais 55 mil urnas à disposição da disputa eleitoral distribuídas entre os 853 municípios mineiros, sendo 5.034 para Belo Horizonte. Na capital mineira, a distribuição das urnas para os batalhões e para os locais de votação é feita com caminhões da Polícia Militar. Já em Contagem, são usados ônibus do transporte público municipal.

Apenas as urnas de BH e Contagem ficam armazenadas no Centro de Apoio do TRE. Para as outras regiões do estado, a distribuição das urnas teve início em agosto deste ano, onde 95 caminhões percorreram mais de 71 mil quilômetros nas estradas de Minas. Nas demais cidades, cada zona eleitoral define a sua logística de distribuição.

Há municípios em que as urnas são distribuídas na madrugada de domingo e outros em que a distribuição é feita já no sábado. Segundo o TRE, em geral, o transporte é feito com apoio da Polícia Militar ou do poder público municipal.

Neste ano, o transporte até às zonas eleitorais foi feito por caminhões dos Correios, trancados, lacrados e equipados com rastreadores para garantir a segurança dos equipamentos até as zonas eleitorais. A segurança do trajeto foi monitorada pela Polícia Militar Rodoviária e a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais.