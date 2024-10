Carro de candidato a prefeito foi encontrado com marcas de tiro no Sul de Minas Gerais





Um carro com marcas de tiro foi encontrado pela Polícia Militar na zona rural de Senador José Bento, no Sul de Minas Gerais, na manhã desta quinta-feira (3/10). O veículo pertence a um candidato a prefeito na cidade, Natan da Saúde (PSD), de 34 anos.





Segundo a PM, ainda não há informações do que teria acontecido. Os policiais foram acionados por volta de 7h e confirmaram as denúncias. Testemunhas relataram que o candidato tinha saído para fazer campanha e segue desaparecido.





Um vereador e candidato a reeleição, Thiago do Rubens (PSD), também estaria desaparecido, junto do candidato a prefeito. Ambos são oposição do atual prefeito de Senador José Bento, que não concorre nestas eleições.





A Polícia Militar está no local onde o carro foi encontrado, no limite entre Senador José Bento e Borda da Mata, no bairro Marianos. O município de Senador José Bento faz parte da zona eleitoral de Pouso Alegre (227ª), possuindo 2.616 eleitores e 2.068 moradores. (Colaborou Iago Almeida)



