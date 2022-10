Polícia prepara operação para resultado das eleições no domingo

Políciais serão enviados para todas as cidades do interior de Minas (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Mais de 35 mil policiais militares estarão empenhados nas ações de policiamento durante o segundo turno das eleições de 2022, neste domingo (30/10). E diferentemente do primeiro dia de votação, no dia 2 de outubro, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) preparou operações para o pós-apuração das urnas e possíveis comemorações dos eleitores.





O planejamento foi repassado durante coletiva de imprensa, nesta quinta-feira (27/10). Conforme o comandante-geral da PMMG, coronel Rodrigo Rodrigues, assim como no primeiro turno, todas as 853 cidades mineiras receberão reforços no efetivo policial e um oficial. Além disso, 4.800 mil viaturas da corporação e todas as aeronaves do Estado estarão disponíveis para atender ocorrências.









Para o fim das apurações das urnas, o serviço de inteligência da PMMG tem monitorado as redes sociais para conseguir antecipar as informações de possíveis aglomerações e, assim, direcionar o policiamento com antecedência. Em Belo Horizonte, pontos já conhecidos, como Praça da Estação, Praça Sete e Praça da Liberdade, já possuem operações montadas, inclusive, com desvio de trânsito.





“A rede social traz uma realidade que nem sempre é verdadeira. Nas redes sociais as discussões são acaloradas e, nem sempre, elas se concretizam na vida real, no dia a dia das eleições, como foi no primeiro turno, quando não aconteceu nenhuma ocorrência de grande repercussão. A gente acredita que isso vai se repetir", afirmou o diretor de Apoio Operacional da corporação, coronel Flávio Godinho.





Coronel Rodrigues não está preocupado com a liberação da venda e consumo de bebidas alcoólicas no dia da eleição. “Com relação à Lei Seca, foi uma decisão já tomada. E como aconteceu também no primeiro turno, nós vamos replicar da mesma forma, vocês viram que a polícia militar está pronta e preparada para atuar conforme demanda, conforme cada caso. É o que acontece quando ocorre um grande jogo, uma final de campeonato, é o que a gente está preparado e pronto para atuar”, disse.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,2%, ou 51.072.345 votos.

Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.





O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.

