Venda de bebidas alcoólicas continua liberada em Minas no segundo turno

Decisão foi tomada pelo Governo de Minas Gerais (foto: Pixabay / Reprodução) A venda de bebidas alcoólicas no segundo turno das eleições de 2022 continua liberada em Minas Gerais. O impedimento conhecido como “Lei Seca” já havia sido derrubado na primeira vez que os eleitores foram às ruas votar, no dia 2 de outubro. A decisão do Governo de Estado foi oficializada ainda no primeiro turno.





Mesmo no primeiro turno os órgãos de segurança da capital mineira não terem feito registros de conflitos durante o primeiro turno, mesmo com a liberação da venda de bebidas, o professor da PUC Minas e especialista em segurança pública, Luís Flávio Sapori, afirma que a medida deveria ter sido avaliada com mais cuidado.









De acordo com o Executivo estadual, a decisão, oficializada ainda em setembro, ocorreu de forma colegiada com o Gabinete Institucional de Segurança (GIS) do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) e forças de segurança - Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar, por exemplo.

Eleições 2022

O primeiro turno das eleições de 2022 foi realizado em 2 de outubro. Naquela data, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi escolhido por 48,43% dos eleitores, o equivalente a 57.259.504 votos. Já o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, terminou com 43,2%, ou 51.072.345 votos.





Os outros candidatos mais lembrados pelos brasileiros foram Simone Tebet (MDB), com 4,16% (4.915.423 votos), e Ciro Gomes (PDT), com 3,04% (3.599.287 votos).





De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), foram 118 milhões de votos válidos no primeiro turno, além de 1,9 milhão de votos brancos e 3,4 milhões nulos. Mais de 32 milhões de pessoas não compareceram para votar, o que corresponde a 20,95% do eleitorado.





O candidato eleito em segundo turno, realizado neste domingo (30/10), tomará posse em 1° de janeiro de 2023.