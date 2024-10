Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) vai disponibilizar, das 7h30 às 17h30, cerca de 50 garis e nove caminhões exclusivamente para a limpeza durante as eleições, em todas as regionais de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte preparou um esquema de limpeza, segurança, trânsito e transporte para o primeiro turno das eleições, neste domingo (6/10). A Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) disponibilizará, das 7h30 às 17h30, cerca de 50 garis e nove caminhões exclusivamente para a limpeza durante as eleições em todas as regionais da cidade.

O número de funcionários será maior na segunda-feira (7/10), com mais de 100 garis trabalhando em toda a cidade, recolhendo panfletos e outros materiais que tenham sido lançados indevidamente nas vias públicas, principalmente nos locais de votação.

Segundo a administração municipal, o efetivo será extra e se somará aos profissionais que já realizam o trabalho rotineiro na cidade. A previsão é que a limpeza seja concluída na manhã da terça-feira (8).





Os locais de votação também serão submetidos a uma limpeza prévia, com varrição e capina, quando necessário. A SLU pede à população que não descarte no chão santinhos, panfletos ou qualquer outro tipo de resíduo.



Reforço na segurança





A Guarda Civil Municipal irá empenhar um efetivo de 192 agentes e 81 viaturas para atuar na capital no dia da eleição. Na ocasião, o patrulhamento nos pontos de votação situados nas escolas municipais será reforçado.

O objetivo da ação é somar esforços com as demais forças de segurança pública para garantir que os eleitores possam exercer com tranquilidade o direito de votar. No restante da cidade, as rondas preventivas estarão focadas em manter a ordem pública em todas as nove regionais da capital.



Transporte gratuito

O transporte coletivo de Belo Horizonte será gratuito durante todo o domingo, das 0h até às 23h59, em todas as linhas de ônibus convencionais, do MOVE e suplementares. Serão acrescentadas cerca de 5 mil viagens, das 5h às 20h, ao quadro de horários de domingo, representando um acréscimo de 45% na oferta de ônibus.

Além disso, o sistema de transporte coletivo municipal irá operar com as linhas de um dia útil, mas mantendo também os atendimentos típicos de um domingo, como as linhas para o Zoológico e o Parque das Mangabeiras.

Os passageiros devem passar pela roleta utilizando o Cartão BHBUS ou, caso seja necessário, solicitar a liberação ao motorista, garantindo mais conforto e comodidade, permitindo o uso de todo o espaço disponível no ônibus. Ao utilizar o Cartão BHBUS, nenhum valor será debitado. A medida serve apenas para a contagem de passageiros.

A gratuidade no transporte público coletivo de passageiros da capital em dia de eleição é assegurada pela Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e pela Resolução 23.736/2024 do Tribunal Superior Eleitoral, garantindo que os cidadãos possam exercer seu direito ao voto.

Cartazes estão afixados dentro dos ônibus e nas estações de integração e transferência, informando sobre a gratuidade no dia da eleição. Os quadros de horários estão disponíveis no portal da PBH, indicados como “Domingo Eleição”. Os passageiros podem acessar as informações da linha por meio do QR Code disponível nos cartazes.





Alterações no trânsito

Serão implantadas reservas de área (proibição de estacionamento) para facilitar o embarque e desembarque de eleitores e o estacionamento de veículos à serviço do TRE.

A Avenida Prudente de Morais, entre as ruas Barão de Macaúbas e Joaquim Murtinho, será interditada em ambos os sentidos, das 5h do domingo (6) às 5h da segunda-feira (7), no Cidade Jardim. A travessia da Avenida Prudente de Morais será mantida livre para veículos e pedestres na ligação entre as ruas Joaquim Murtinho e Tenente Renato Cézar.





Confira os desvios de trânsito no sentido Centro / Bairro

Sentido Av. do Contorno (sentido Savassi) / Rua Carvalho de Almeida: Av. do Contorno, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Carvalho de Almeida, Av. Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal;

Sentido Av. do Contorno (Em direção à Savassi) / Rua Nunes Vieira (desvio alternativo veículos leves): Av. do Contorno, Rua Paulo Afonso, Rua Nunes Vieira, Av. Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.

Sentido Av. do Contorno (Em direção ao Centro) / Av. Prudente de Morais: Av. do Contorno, Rua Joaquim Murtinho, Rua Tenente Renato César, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Carvalho de Almeida, Av. Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal;

Confira os desvios de trânsito no sentido Bairro / Centro





Sentido Av. Prudente de Morais / Av. do Contorno (ambos os sentidos): Av. Prudente de Morais, Rua Barão de Macaúbas, Rua Prof. Magalhães Drumond, Av. do Contorno, seguindo daí o itinerário normal;

Novos pontos de embarque e desembarque de ônibus

Em função da interdição na Avenida Prudente de Morais, as linhas 8101 (Santa Cruz / Alto Santa Lúcia), 8103 (Nova Floresta / Santa Lúcia) e 9101 (Alto Vera Cruz / Santa Lúcia) terão os itinerários alterados, e pontos provisórios serão criados ao longo do desvio abaixo:

Sentido Avenida do Contorno (sentido Savassi) / Rua Carvalho de Almeida: Av. do Contorno, Rua Bernardo Mascarenhas, Rua Carvalho de Almeida, Av. Prudente de Morais, seguindo daí o itinerário normal.