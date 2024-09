Gratuidade é valida também para as linhas do MOVE

O transporte coletivo de Belo Horizonte será gratuito no dia 6 de outubro, domingo, quando ocorrerão as eleições municipais. Se houver segundo turno, a isenção voltará a ocorrer no dia 27 de outubro, data do pleito. A informação foi confirmada pelo Estado de Minas junto à BHTrans.

A gratuidade será válida para todas as linhas de ônibus, incluindo as convencionais, as do MOVE e as suplementares. As viagens serão livres durante todo o dia, das 0h até às 23h59. Além disso, serão acrescidas cerca de 5 mil viagens, das 5h às 20h, ao quadro de horários de domingo, o que representa um acréscimo de 45% na oferta de coletivos, segundo a BHTrans.

Graças aos reforços, o sistema de transporte coletivo municipal vai operar com as mesmas linhas que circulam durante os dias úteis. Porém, o serviço também manterá os atendimentos típicos dos domingos, que incluem as linhas para o Zoológico e para o Parque das Mangabeiras.

A gratuidade no transporte público coletivo de passageiros da capital em dia de eleição é uma medida prevista na Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte e pela Resolução 23.736/2024, do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a BHTrans, a medida visa facilitar o acesso ao transporte público e o deslocamento dos eleitores nos dias das eleições.

Cartazes já estão afixados dentro dos ônibus e nas estações de integração e transferência para informar os passageiros sobre a gratuidade no dia da eleição. Esse material traz um QR Code, que permite ao usuário acessar os quadros de horários no Portal da Prefeitura de Belo Horizonte.