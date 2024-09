O deputado federal Rogério Correia, candidato do PT à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), criticou o que chamou de “voto inútil” e disse que os dissidentes da esquerda que passaram a apoiar a reeleição do prefeito Fuad Noman (PSD) querem “emprego” na administração da capital mineira. Nesta quarta-feira (25/9), o parlamentar fez agenda na Feira dos Produtores, no Bairro Cidade Nova, na Região Nordeste da cidade.

As declarações do petista ocorrem após nomes do Partido Verde (PV) e da Rede Sustentabilidade declararem apoio ao atual prefeito. Os partidos fazem parte da coligação de apoio à candidatura de Rogério Correia, que inclui ainda o PCdoB e o Psol, sendo que o último indicou à vice Bella Gonçalves.

“Não vi setores da esquerda e do campo progressista com apoio ao Fuad. Estou vendo pessoas que, precisando do emprego na prefeitura, continuam com o Fuad”, declarou Rogério Correia.

O candidato ainda afirmou que as dissidências não são novidade e classificou a agenda de Fuad em Brasília, também nesta quarta, como demagogia. “O prefeito está desesperado, esse negócio de ‘voto inútil’ não pegou. Estamos em campanha ascendente e vamos ganhar a eleição”, disse.

O prefeito foi até a capital federal tratar de assuntos da administração, como as obras no antigo Aeroporto Carlos Prates e no Anel Rodoviário, o que, segundo Correia, são assuntos já resolvidos com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mais cedo, Fuad afirmou que não espera nenhuma conversa sobre apoio político na Esplanada dos Ministérios. “Não está no meu programa nenhum tipo de conversa sobre apoio político e eleições. É (apenas) trabalho para que a gente possa acelerar o início (das obras) no Anel Rodoviário e a implantação de casas populares no Aeroporto Carlos Prates”, explicou.

Fuad também agradeceu a manifestação positiva de partidos e destacou que é “importante fazer uma caminhada conjunta”. “Ninguém ganha uma eleição e toca um governo sozinho, são precisos parceiros. Estou muito feliz com isso”, disse.