O presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), deputado Tadeu Martins Leite (MDB), repudiou as críticas do ex-comandante-geral de Polícia Militar, coronel Rodrigo Piassi, nesta quarta-feira (25/9). Em último discurso para a tropa, o militar disse que há um “alinhamento aparente” do comando do Legislativo com parlamentares que são uma “ameaça segura ao futuro da instituição”.





Piassi reclamou especificamente do deputado Sargento Rodrigues, presidente da Comissão de Segurança Pública da ALMG. Segundo o coronel, o parlamentar é uma ameaça de rompimento do “arquétipo” de militares que cumprem irrestritamente os “deveres éticos e valores militares” e que “sistematicamente” ataca a coesão das tropas.

“Para meu desalento, senhoras e senhores deputados estaduais, com um alinhamento aparente da Assembleia Legislativa, que permite uma espécie de discussão orgânica em uma de suas comissões permanentes – aliás, naquela onde se deveria tratar de um dos mais sérios problemas vivenciados nesse país: a segurança pública”, ressaltou Piassi, que criticou uma suposta “incitação a movimentos grevistas”.





O coronel pediu ainda para que a Mesa Diretora da Assembleia não seja “conivente com o desmonte da hierarquia e disciplina militar”. Tadeu Leite, por sua vez, defendeu a independência da Assembleia e disse que a troca do comando-geral da PMMG é uma “página virada”.





"Tal declaração está, certamente, entre as várias motivações que explicam a saída do ex-comandante. A troca no Comando-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais representa, definitivamente, uma página virada. Desejamos êxito ao novo comandante, coronel Carlos Frederico Otoni Garcia. O Parlamento reafirma sua postura de independência no exercício da representatividade e harmonia na relação entre as instituições", disse o deputado.





Siga o nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

Piassi será substituído pelo coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, em movimento anunciado pelo governador Romeu Zema (Novo) na segunda-feira (23/9). A troca é vista como uma tentativa de apaziguar os ânimos da categoria que estaria insatisfeita com a gestão do agora ex-comandante.

'Coronel de Pijama'

O deputado Sargento Rodrigues (PL) ironizou as críticas e disse que “coronel de pijama não manda nem em casa”. “E vem querer atacar deputado”, disse Rodrigues. Para o parlamentar, as manifestações dos militares são direito constitucional. “O que ele chama de quebra de hierarquia, eu chamo de garantias e direitos fundamentais: direito de manifestação, opinião e reunião."

O parlamentar lembrou que até mesmo coronéis já participaram de manifestações por direitos e lembrou que em 2016 oficiais da PM marcharam junto com a tropa em protesto contra o projeto que aumentava a contribuição dos militares à previdência, na época em tramitação no Congresso Nacional.

Rodrigues disse que Piassi não tinha o apoio da tropa devido à sua postura de alinhamento incondicional ao governo e que desde essa terça-feira (24/9) circulam nos grupos de PMs uma música ironizando sua destituição do cargo. “Não se esqueça do seu nome, o pior tem nome, se chama coronel Piassi”, diz um trecho da música cantarolada em ritmo sertanejo.