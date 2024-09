Mauro Tramonte, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, esteve nesta manhã de quarta-feira (25/9) em Venda Nova para caminhada e inauguração de um comitê de campanha. A ideia foi reforçar a presença em todas as regiões da capital mineira.

“Nós estaremos junto com o povo, aquele povo que mais precisa, o povo mais sofrido. Nós estaremos nos quatro cantos de Belo Horizonte. É isso que nós vamos fazer, para mostrar que a prefeitura tem que estar junto com as pessoas. Eu não vou ser um prefeito de gabinete, de jeito nenhum vou ficar sentado atrás de mesa, do ar-condicionado. Nós vamos sair, saber o que está acontecendo, saber a necessidade das pessoas”, disse o candidato, que é deputado estadual.

Patrulha do Comércio

O candidato foi questionado sobre suas propostas para o comércio da Região de Venda Nova. Mauro Tramonte disse que pretende reforçar a segurança da cidade com 500 guardas municipais. A Patrulha do Comércio, segundo o candidato, vai fazer seu trabalho a pé, para conhecer cada comerciante e proteger as pessoas que estão circulando.

Mauro Tramonte lamentou o acidente envolvendo três ônibus coletivos em Venda Nova: “Isso demonstra que a gente tem que começar a empreender mais no gerenciamento de trânsito em Belo Horizonte. Trazer tecnologia para cá. Essa também é a nossa proposta”.

Trânsito e transporte público

O candidato criticou o fato de Belo Horizonte ter a quarta passagem de ônibus mais cara do Brasil e também a falta de qualidade para o usuário, mesmo com o subsídio. “As pessoas não estão usando o transporte coletivo porque ele não é bom. Se você olhar pelas ruas, tem uma pessoa em cada carro. Isso também gera maior poluição. O ônibus tem que estar bom, tem que fazer um transporte digno para as pessoas começarem a usar”, afirmou.

O deputado estadual voltou a falar no uso da inteligência artificial para gerenciar os semáforos da capital e permitir uma melhor fluidez do trânsito, principalmente do transporte coletivo. “Ao invés de colocar radares, que hoje nós temos mais de 500 radares instalados em Belo Horizonte, vamos instalar semáforos inteligentes para fluir o trânsito”, explicou.