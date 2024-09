Mauro Tramonte, candidato à prefeitura de Belo Horizonte pelo Republicanos, visitou nesta manhã de sábado a região do Barreiro. O deputado estadual participou de uma caminhada na Vila Pinho ao lado de Alexandre Kalil, ex-prefeito da capital, e criticou a falta de investimentos em transporte, limpeza urbana e segurança pública.

“O Barreiro é uma das regionais com a maior população de Belo Horizonte e o povo sofre todos os dias com os ônibus lotados e que não passam nos pontos na hora certa. Tem esgoto correndo a céu aberto e falta policiamento nas ruas e no comércio. O povo daqui precisa de mais atenção e carinho”, disse o candidato.



Foco na segurança do comércio

A respeito da segurança pública, Mauro Tramonte se comprometeu a contratar 500 guardas municipais para reforçar o policiamento em Belo Horizonte. A ideia é criar um agrupamento da Guarda Municipal exclusivo para o comércio. "Os estabelecimentos comerciais do Barreiro e da cidade toda precisam de mais segurança”, defendeu.

Ao longo da caminhada, Tramonte conversou com eleitores do Barreiro e ouviu demandas como terminar com o acúmulo de lixo nas ruas e a ampliação do número de linhas de ônibus na região.

Tramonte e Kalil criticam gestão de Fuad



Na última pesquisa de intenção de votos para a prefeitura de Belo Horizonte, divulgada pela Quaest na última quarta-feira, Mauro Tramonte ainda liderava, mas com queda de 3 pontos percentuais (de 30% para 27%). Na contramão, o atual prefeito e candidato à reeleição Fuad Noman (PSD) demonstrou forte reação, evoluindo de 9% para 20% na última edição da pesquisa, se firmando em segundo lugar.

Com isso, o ato de campanha de Mauro Tramonte não poupou o prefeito atual: “Parece que a cidade não tem comando. Minhas propostas são firmes e concretas para enfrentar os problemas que atingem o povo", atacou o candidato do Republicanos.

“Tem dois anos que o Barreiro foi abandonado pelo poder público. Quando fui prefeito, consegui diversas melhorias para essa região e por isso sou tão bem recebido pela população daqui. Tramonte sabe qual é o caminho para melhorar as condições do povo de BH”, disse o ex-prefeito Alexandre Kalil.