Zema participou de um ato político ao lado do candidato Heron Guimarães (União Brasil), que busca a eleição para dar continuidade ao trabalho do atual prefeito, Vittorio Medioli (sem partido)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), entrou oficialmente na campanha eleitoral municipal, marcando presença em um comício em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Na manhã deste sábado (14/9), Zema participou de um ato político ao lado do candidato Heron Guimarães (União Brasil), que busca a eleição para dar continuidade ao trabalho do atual prefeito, Vittorio Medioli (sem partido).

Ao lado de Heron e Medioli, o governador Romeu Zema afirmou que “o trabalho que está sendo feito em Betim precisa continuar”. Zema destacou que fez questão de participar do ato, justificando que "trabalho bom tem que ser reconhecido".

“Betim não pode perder essa oportunidade. Aquilo que foi consertado, que foi melhorado, tem de continuar. Vocês não podem deixar o retrocesso acontecer. Eu fiz questão de estar aqui hoje porque acredito nesse projeto de política séria, com gente honesta, que aplica o dinheiro para o povo e não para os amigos do rei. Betim tem de votar 44. Todos aqui têm a missão de conseguir pelo menos mais 50 pessoas para votar 44”, discursou o governador em comício com apoiadores de Heron e Medioli.

Heron, por sua vez, elogiou a gestão de Zema e agradeceu pelo apoio. "Betim tem muito a ganhar com o apoio de Romeu Zema, junto com o nosso prefeito Vittorio Medioli. Nós temos muito a ganhar a partir de 2025”, afirmou o candidato. Já Medioli, atual prefeito da cidade, ressaltou a importância do apoio do governador. “No próximo ano, o entendimento entre o prefeito e o governador tem que funcionar. E, dessa harmonia, que Betim vai ter grandes vantagens”, concluiu.

Ausência nas agendas de Tramonte

Enquanto Zema se engaja em Betim, sua presença nas campanhas de Belo Horizonte tem sido notável pela ausência. O governador apoia Mauro Tramonte, candidato à prefeitura da capital, que tem como vice Luísa Barreto, ex-secretária de Planejamento do governo Zema. Em suas agendas de campanha, Tramonte tem sido acompanhado por Luísa Barreto em sua maioria. No entanto, até o momento, Zema não marcou presença em nenhuma agenda pública de campanha na capital.

Em declaração à reportagem, Zema alegou ter participado de compromissos com Tramonte, mas, ao ser procurada pela reportagem, a assessoria do candidato mencionou apenas dois eventos: a convenção partidária no lançamento da candidatura e um almoço com vereadores. A equipe de Zema justificou que esses eventos podem não ter sido divulgados, enquanto a assessoria de Tramonte atribui a responsabilidade de divulgação à assessoria do governador.

Zema também sinalizou ao Estado de Minas que deve participar de uma agenda com Tramonte na próxima semana, mas, até o momento, nenhum compromisso foi confirmado. "Já fizemos vários e vamos ter essa semana", disse.

“Estamos apoiando o Mauro e Luísa em Belo Horizonte, que também, na minha opinião, é disparada a melhor proposta. O Mauro é um comunicador por excelência e a Luisa, que foi minha Secretária de Planejamento, é uma mulher excepcional, com uma grande capacidade de trabalho, uma das maiores especialistas em gestão pública do Brasil, que vai fazer toda a diferença que Belo Horizonte precisa”, disse Zema sobre a chapa Tramonte-Luísa Barreto.

No interior de Minas

Como mostrou o Estado de Minas nesta sexta-feira, o governador também tem viajado pelo interior do estado para apoiar candidatos a prefeito nas eleições municipais. Em Montes Claros, por exemplo, Zema declarou apoio ao candidato Guilherme Guimarães (União Brasil).

“Eu tenho apoiado alguns candidatos (a prefeito), principalmente aqueles que pregam pela transparência, ética, boa gestão, o que me faz sentir confortável em dar apoio. Onde tem conflitos entre deputados da base (do governo na Assembleia), eu evito entrar e me manifestar”, disse Zema.





O governador também afirmou que “faz questão” de entrar na campanha municipal nas cidades para apoiar “candidatos viáveis” de perfil de direita contra concorrentes do campo da esquerda.“Onde temos um candidato viável de um lado e um candidato da esquerda do outro, faço questão de entrar porque sei que a receita do outro (da esquerda) é a receita do que vai dar errado, daquilo que já destruiu Minas Gerais no passado”, disse.

Entregas de creche

Ainda em Betim, na manhã de hoje, Zema, acompanhado por Medioli, participou da entrega de uma nova creche na Vila Alpina. A nova unidade tem capacidade para atender até 386 crianças de 4 meses a 5 anos, oferecendo atendimentos em período integral e parcial.

“É um avanço extraordinário. Meu governo tem zelado pela educação,” afirmou Zema, ressaltando reformas em escolas e o programa “Trilha de Futuro”. Ele também destacou a importância do ensino infantil, afirmando que “o trabalho começa na creche, na base da educação”. “Vocês são uma referência”, disse Zema direcionando elogios à gestão do prefeito Vittorio Medioli.