Os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) concentram suas atividades em caminhadas por diferentes bairros e encontros com lideranças locais. Também estão previstas panfletagens, inaugurações de comitês e gravações de programas eleitorais. Confira a agenda deste sábado (14/9):



Bruno Engler (PL)



09h30 - Caminhada no Morro das Pedras

11:30 - Feirinha da Silva Lobo - Pracinha da Unimed



Carlos Viana (Podemos)



09h00 - Reunião com motoristas de Vans Escolares - Presidente Sindicato: Eduardo

11h00 - Caminhada na Alípio de Melo com o Vereador Reinaldo Preto do Sacolão

15h00 - Visita Centro Cultural Sedinha - Professor Lucas Gonzo

Duda Salabert (PDT)



9h - Gravação de vídeos para a campanha;

15h - Participa do movimento Abrace o Cercadinho.

17h - Vai ao Festival Sarará.



Fuad Noman (PSD)



9h15 - Visita à Horta Projeto Itamar

9h45 - Praça do Cafezal

10h15 - Entrevista à imprensa



Gabriel Azevedo (MDB)



09h30 - Caminhada na Avenida Waldomiro Lobo

11h30 - Grafite é Arte

12h30 - Feira da Avenida Silva Lobo

13h30 - Feira Aproxima - Museu Histórico Abílio Barreto

14h45 - Aniversário Praça Marília de Dirceu - Lourdes



Indira Xavier (UP)



9h30 - Caminhada no Bairro Novo Ouro Preto



Lourdes Francisco (PCO)



A reportagem entrou em contato com a candidata e aguardo retorno

Mauro Tramonte (Republicanos)



9h - Caminhada pela Vila Pinho, região do Vale do Jatobá

10h - Inauguração de comitê e caminhada pelo Barreiro



Rogério Correia (PT)



9h30 - Caravana no Comércio - Regional Leste (bairro Caetano Furquim)

11h40 - Piquenique do Bem Viver no Santa Efigênia

16h30 Caminhada no Dandara



Wanderson Rocha (PSTU)



10h - Panfletagem na Padre Pedro Pinto

22h - Participação na Festa do SindRede