A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes em Minas Gerais (Abrasel) informou nesta sexta-feira (13/9) que o Governo de Minas Gerais não vai editar norma que proíba a venda de bebidas alcoólicas durante a realização do pleito municipal de 2024.

A associação informa que a presidente Karla Rocha entrou em contato com o governador Romeu Zema (Novo) solicitando que, assim como nas eleições de 2022, mantenha a permissão para que sejam comercializadas bebidas que tenham álcool na composição.

A Abrasel afirmou que o secretário-geral de Minas Gerais, Marcel Dornas Beghini, enviou uma resposta informando que a lei seca não será aplicada no primeiro turno, no dia 6 de outubro, nem em um possível segundo turno, em 27 de outubro.

Em 2022, a decisão de não ter uma "Lei Seca" no período foi acordada entre o governo estadual e as Forças de Segurança do Estado, alinhados com o Gabinete Institucional de Segurança do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG).

