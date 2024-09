O presidente da Câmara e candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo MDB, Gabriel Azevedo (MDB), afirmou nesta sexta-feira (13/9) que, caso seja eleito, irá se reunir com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar de mobilidade urbana, uma de suas principais plataformas políticas.

"Minha primeira agenda com a Presidência da República vai tratar de mobilidade. Quero mais ônibus elétricos para a cidade. Quero mais recurso para baratear a passagem. Quero iniciar a nossa rede de VLTs. Quero contar com recurso do governo federal, porque transporte público nas grandes capitais precisa ser debatido com o governo federal", afirmou o político.

Entre as propostas defendidas pelo emedebista está a implementação de um VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) em toda Avenida Afonso Pena, que corta o Centro até a Praça da Bandeira no Mangabeiras; e na Rua Padre Eustáquio.

Já com o governador Romeu Zema (Novo), o candidato pretende firmar a construção do Rodoanel, integração do transporte público na Região Metropolitana com bilhete único, limpeza da Lagoa da Pampulha e um acesso mais rápido ao aeroporto internacional.

Azevedo participou da inauguração da nova sede da Ordem dos Advogados do Brasil de Minas Gerais (OAB-MG) e da Caixa de Assistência dos Advogados de Minas Gerais (CAA-MG) no Barro Preto, Região Centro-sul da capital. O prédio foi nomeado como Edifício das Liberdades.