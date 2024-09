O candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo (MDB), criticou os adversários Bruno Engler (PL) e Rogério Correia (PT) no debate realizado pela TV Alterosa nesta quarta-feira (11/9). O presidente da Câmara afirmou que os dois são "puxa-saco" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

"Se o Bolsonaro roubar, você (Engler) vai dizer que não foi bem isso. Se o Bolsonaro matar, você vai dizer que foi sem querer. Você é um grande puxa-saco do Bolsonaro, tal qual o Rogério puxa-saco do Lula", atacou ao responder um questionamento de Engler.

O candidato bolsonarista exaltou o ex-presidente e reforçou a relação com o principal nome da direita. "O Bolsonaro não rouba, não mata. É um homem honesto, cristão e patriota, que me apoia", retrucou.

Ainda durante seu tempo de fala, Azevedo afirmou que o adversário "não sabe nada". "Você é uma pessoa desprovida de qualquer conhecimento e de capacidade de governar. Você só está candidato porque é bolsonarista", disparou o emedebista.

Na resposta, Engler afirmou que Azevedo não possui padrinho político por acabar entrando em conflito com pessoas que eram aliadas dele. "Você não tem padrinho porque briga com todo mundo. Já foi da turma do Aécio (Neves); foi peixe do (Alexandre) Kalil; para se eleger presidente da Câmara, contra o Fuad, virou o melhor amigo do Marcelo Aro. Agora, não quer ver ele nem pintado de ouro", concluiu.

Debate TV Alterosa

Os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participam nesta quarta-feira (11/9), do debate promovido pela TV Alterosa. O público também poderá assistir pelo canal do Portal UAI no YouTube. Esse é o terceiro debate entre os concorrentes desde o início da corrida eleitoral.

O programa tem duração aproximada de 2 horas e 15 minutos e é apresentado pela âncora e editora da TV Alterosa, Carolina Saraiva. Exibido já com 12 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na TV e com candidatos diariamente nas ruas em agenda de campanha, o debate é mais uma oportunidade para os eleitores definirem seu voto, com um cenário mais nítido sobre as propostas de cada um.