Durante o primeiro bloco do debate da TV Alterosa, em parceria com o Estado de Minas e o Portal UAI, a candidata à Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) pelo PDT, Duda Salabert, escolheu fazer uma pergunta para um candidato ausente: o atual prefeito Fuad Noman (PSD). Na ocasião, Duda afirmou que Fuad é um “covarde” e “prefeito motosserra”, em referência ao corte de árvores na capital mineira.

“Você é um covarde, mas o mais problemático não é sua ausência [no debate]. Você troca de secretário de educação como troca de roupa, foram cinco em dois anos. Dos R$ 2 bilhões que BH arrecada em IPTU, R$ 1 bilhão vai para a máfia do transporte público. Você gastou R$ 50 mil em um jantar e foi apertar a mão desses empresários”, disse Duda.





A candidata ainda declarou que Fuad é responsável pelo aumento das temperaturas em Belo Horizonte, que bateu recorde em corte de árvores no último ano e se referiu a ele como “prefeito motosserra”.





Propostas





Em suas considerações finais no primeiro bloco do debate, Duda afirmou que, se eleita, vai garantir o melhor salário entre as capitais para os professores. “Para fazer isso, vamos gastar R$ 200 milhões por ano, e o prefeito dá R$ 1 bilhão para os empresários do transporte, que ficam tomando champanhe de madrugada e fazendo farra com o dinheiro público”, aponta a candidata.





Duda ainda mencionou a modernização das escolas municipais e construção de “espaços verdes” por meio do plantio de árvores envolvendo a comunidade escolar.

